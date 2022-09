Radko Polič – Rac bo pokopan z vojaškimi častmi

Vlada Republike Slovenije je odločila, da se za preminulega Radka Poliča organizira pogreb z vojaškimi častmi. Pogreb pokojnika bo organiziran v skladu s Pravili službe v Slovenski vojski, so sporočili. Kot so spomnili v sporočilu za javnost, je bil Radko Polič rojen med drugo svetovno vojno v Črnomlju. Iz dramske igre in umetniške besede je diplomiral leta 1965 na AGRFT. V svojem ustvarjalnem opusu, ki ga je sredi ustvarjanja prekinila smrt, je ustvaril čez sto gledaliških, prek petdeset filmskih in več deset radijskih vlog.

Radko Polič – Rac je pustil neizbrisen pečat v gledališču na Slovenskem. Seznam njegovih vlog, po katerih bo ostal v spominu občinstvu in poslušalstvu, je zares dolg in neprecenljiv. Rac je bil tudi eden najbolj cenjenih filmskih igralcev tako v Sloveniji kot v državah nekdanje Jugoslavije. Bil je dolgoletni član ansambla Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana in eden izmed stebrov slovenske dramske umetnosti. Njegova življenjska in ustvarjalna pot se je vila med rodnim Črnomljem, Ljubljano, Beogradom in Berlinom.

Ko je leta 2002 prejel Borštnikov prstan, ki je najbolj prestižna slovenska nagrada za igralske dosežke, so zapisali, da je Radko Polič med slovenskimi igralci "najizrazitejši intuitivni igralec, ki ustvarja s pomočjo popolnega zlitja /empatije/ z dramsko osebo, ki jo predstavlja. Racova posebnost je, da se igri predaja scela, z vsem svojim bitjem, njegova igra je nedeljiva od njegove osebnosti ... V skoraj štiri desetletja trajajoči igralski karieri je Radko Polič oblikoval blizu sto gledaliških in petdeset filmskih vlog. Večino dramskih vlog je ustvaril v slovenskem gledališču od Trsta in Nove Gorice prek vseh profesionalnih odrov Ljubljane do Celja in Maribora. Na odrih in na gledaliških festivalih nekdanje Jugoslavije je bil vselej iskan in cenjen igralec. S prvim velikim priznanjem strokovne kritike in občinstva ga je leta 1970 nagradilo Borštnikovo srečanje, sledila je nagrada Prešernovega sklada (1972), nato so se kar vrstile nagrade za filmske vloge ter nove Borštnikove nagrade (1979, 1981, 1988, 1991). Nagrajen je z dvema Sterijevima nagradama za igralsko stvaritev (1979 in 1982), sarajevski festival MES je njegovo igro ovenčal z Zlatim lovorjevim vencem (1987). Prejel je Župančičevo nagrado (1991) in nagrado za najboljšo uprizoritev na Festivalu monodrame na Ptuju (2001) ..."