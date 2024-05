Niso vzpostavili reševalnega pasu, pred predorom zapuščali vozila

Zaradi čedalje gostejšega prometa na avtocestah in hitrih cestah se povečujejo možnosti za nastanek prometnih nesreč, ki povzročajo zastoje v prometu, poškodbe ljudi in infrastrukture ter smrtne žrtve. Posledice nesreč so lahko še hujše, če intervencijska vozila ne morejo dostopati do lokacije nesreče. Pravilno razvrščanje ob zastoju na avtocesti je tako ključnega pomena, saj lahko reši življenje, opozarjajo policisti.