Neusmiljene vremenske razmere lahko obremenjujoče vplivajo tudi na zdrave ljudi, posebej ogroženi pa so starejši, kronični bolniki, otroci in nosečnice. Zato strokovnjaki svarijo: "Ne izpostavljajte se soncu sredi dneva in telesnim naporom." "Raje se ne gibajte, kot da to počnete v največji vročini," pa pravi družinska zdravnica Nena Kopčavar Guček. V DSO Fužine, kjer starejši vestno upoštevajo napotke in ostajajo v senci, pa pravijo, da je ozračje zanje zdaj ravno pravšnje.