Raje spremljate nogometno tekmo ali s prijatelji igrate računalniško igro?

Na ekranih smo lahko v minulih dneh spremljali rokometne dvoboje in številne uspehe naših rokometašic, v novembru pa se začenjajo tudi nogometni obračuni, ki bodo pred ekrane privabili še več športnih navdušencev.

icon-expand Samsung Neo QLED 2022 FOTO: Arhiv ponudnika

Za Slovence res lahko rečemo, da so športen narod, ki si številne tekme ogleda v živo ali pred malimi zasloni. Ni jih čez oglede tekem v domači dnevni sobi skupaj s prijatelji in drugimi družinskimi člani, saj lahko čas med polčasom porabimo za igranje virtualnih nogometnih iger, pri katerih ne samo z navijanjem, ampak z dejanji prispevamo h končnemu izzidu. Za spremljanje vseh teh nogometnih tekem in napetih športnih spektaklov je dobro imeti doma tudi pravo opremo. Pri zagotvaljanju le-te vam lahko pomaga Samsung, ki ponuja širok nabor najbolj inovativnih izdelkov in storitev ter poskrbi za izredno realistično izkušnjo spremjanja različnih vsebin. Televizor Samsung Neo QLED je tisti, ki bo športno prizorišče prinesel kar v vašo dnevno sobo. Epsko dogajanje na zaslonu boste lahko popolnoma občutili na televizorjih Neo QLED zahvaljujoč tehnologiji Object Tracking Sound Pro, ki spremlja premikanje zvoka v dogajanju na zaslonu in prilagodi njegovo smer, tako, da lahko slišite vsako podrobnost iz vseh kotov televizorja.

Novi televizorji Samsung Neo QLED 2022 prinašajo izjemno izkušnjo resničnosti na ekranu. Nevralni kvantni procesor 8K predstavlja napredno 8K nadgradnjo slike z umetno inteligenco, ki uporabi podatke, ki jih ustvari 20 nevralnih omrežij za izdelavo bolj podrobne 8K ločljivosti, ne glede na kakovost izvirne slike. Milijarda odtenkov natančnih barv s kvantnimi pikami v nano velikosti vam bo omogočila, da boste videli 100-odstotni obseg barv v vseh vsebinah, tudi v najsvetlejših prizorih. Omeniti velja še Quantum HDR 64x tehnologijo, ki ujame najmanjše podrobnosti na svetlih in temnih predelih. Tako bodo vsebine s stadiona enako odlične kot predvajanje videoigre med tekmami.Preklopite med vsebinami in uživajte v različnih funkcijah, ki jih nudi televizor. Le pazite, da ne boste zamenjali videoigre s pravo tekmo. Zvok nikakor ne sme zaostajati za sliko Tu nimamo v mislih neprijetne nesinhronosti med zvokom in sliko, pač pa razvoj tehnologije. Če od slike našega televizorja pričakujemo le najboljše, je tako tudi z zvokom, ki ga ta oddaja. Za popolno izkušnjo boste potrebovali oba. Tehnologija Dolby Atmos prinaša izjemen zvok. Končno boste lahko razločno slišali vse besede trenerja ali igralcev ter glasno navijanje s tribun. Nov prostorski način bo razkril vse podrobnosti z neprimerljivo razločnostjo in globino. Tehnologija samodejnega optimiziranja zvoka uporablja umetno inteligenco za optimizacijo zvoka na podlagi analize scen v resničnem času glede na njihovo vsebino. Object Tracking Sound Pro tehnologija pa sledi dogajanju na zaslonu in pozicionira predvajanje na zvočnikih. S tem ustvari kar najbolj realističen zvok. Tudi funkcija SpaceFit zvok analizira ter okolje in zvok televizorja prilagaja idealnim postavkam. Ne glede na to, kaj na televizorju največkrat predvajate, naj bodo to filmi in serije, športni prenosi, klasični ali rock koncerti, vse bo zvenelo tako realistično, da se boste le težko odtrgali od vašega novega Neo QLED televizorja.

S Samsung Soundbar zvočnikom, lahko aktivirate še tehnologijo Q-Symphony, ki sinhronizira delovanje le-tega in televizorja za še bolj izjemno zvočno izkušnjo. Čudovit in preprost tudi navzven Televizor Samsung Neo QLED je zasnovan kot ena čudovita brezkončna oblika, ki bo povzdignila vaš prostor na naslednjo raven. Črni robovi, ki jih skoraj ni in izjemno tanek okvir so izdelani tako, da odstranijo vse moteče dejavnike. Še tanjšo pritrditev na steno omogoča stenski nosilec Slim Fit, ki s tesnim prileganjem poskrbi, da bo vaš televizor tesno nameščen. Pritrdljiva postaja Slim One Connect bo dodatno odpravil običajno navlako različnih priključkov. Preprosto jo boste skrili na hrbtno stran televizorja ali pa pospravili ob stran.

