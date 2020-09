Rajić o ponudbah iz levega tabora: Vsi smo bili predmet nekega tipanja

Poslanec SMC Branislav Rajić je potrdil, da je v pogovorih s predstavniki levosredinskih strank prejel tudi ponudbe za prestop v levi tabor, a se mu ne zdijo realne, zato o njih zdaj ne razmišlja. Kot je še dejal, so bili vsi "predmet nekega tipanja", vendar so to po njegovi oceni "politični poskusi, da se doseže več, kot v tem trenutku imaš".

V luči pobud za ponovno vzpostavitev levosredinske večine v DZ se je v medijih v zadnjih dneh pojavil tudi scenarij, po katerem bi opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB pod svoje okrilje ponovno pridobile DeSUS in del poslancev SMC. icon-expand Politične igre FOTO: Bobo V opozicijskih vrstah o tem za zdaj ni enotnih pogledov, prav tako ni videti, da bi o tem resneje razmišljali v SMC in DeSUS. Je pa poslanec SMC Rajić danes v izjavi v DZ potrdil, da ponudbe iz levega tabora prihajajo, sicer bolj v pogovorih, pa vendarle. A "v trenutni konstelaciji" DZ Rajić možnosti za oblikovanje takšne večine ne vidi. "Vsi smo bili predmet nekega tipanja. To je normalno. To so politični poskusi, da se doseže več, kot v tem trenutku imaš," je ocenil. Konkretnih informacij o tem, da bi kakšno ponudbo dobil še kdo drug od poslancev SMC, Rajič nima. Tudi sam pa je govorice o predsedniku DZ Igorju Zorčičukot morebitnem kandidatu za mandatarja označil za "neresnična natolcevanja".