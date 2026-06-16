Bi morala poslanca NSi odstopiti? Pirnar: Mislim, da

Minister Jernej Vrtovec je po tem, ko je obtožni predlog postal pravnomočen, kar pomeni, da je obtožni predlog sposoben obravnave na sodišču, napovedal zakonodajo, ki bo preganjala tudi tiste, ki "po nedolžnem preganjajo ljudi". Za Pirnata je taka izjava nesprejemljiva. "Ne samo zato, ker tako zakonodajo že imamo, tudi tožilci so kazensko odgovorni, vendar samo, če kaznivo dejanje storijo z zlorabo uradnih pooblastil ali zaradi nevestnega dela v službi, ne pa samo zato, ker je bil nekdo pozneje oproščen."

Problem take izjave je, ocenjuje Pirnar, da je ta izjava "pritisk na celotne organe pregona in sodišče. Javni funkcionarji, ki so v kazenskem postopku, bi morali prevzeti politično odgovornost".

Imamo obtožne predloge, ki so pravnomočni, če vzamemo ministra Vrtovca in poslanca Janeza Žaklja, ki opravljata funkciji v Sloveniji; oba zanikata obtožbe, govorita, da gre za politični konstrukt, umetno ustvarjeno afero in ne odgovarjata na vprašanje, kdaj bi sprejela politično odgovornost. Bi morala minister Vrtovec in poslanec Žakelj odstopiti, glede na to, da je obtožnica zoper njiju pravnomočna? "Mislim, da," meni Pirnat, ki sicer razume, da navajajo svojo resnico, "a jo morajo navajati pred sodiščem kot posamezniki, ne pa kot javni funkcionarji na zborovanjih političnih somišljenikov."