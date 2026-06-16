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Bi morala poslanca NSi odstopiti? Pirnar: Mislim, da

Ljubljana, 16. 06. 2026 22.34 pred 15 minutami 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Rajko Pirnar

Kako daleč še lahko gremo, se sprašujemo, ko iz tedna v teden gledamo, kako politiki ignorirajo prevzemanje politične odgovornosti za svoja dejanja. Poslanec Resnice Mijič, kljub temu da ve, da bi moral že aprila prenehati opravljati pridobitno dejavnost, še danes vodi svoje podjetje Progres. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se še vedno izogiba odgovoru, ali bo odstopil, potem ko je obtožni predlog prestal preizkus in se bo začelo sojenje zaradi suma zlorabe pooblastil v primeru Knovsa. Molči tudi poslanec Žakelj, Matej Tonin pa se, kot kaže, sklicuje na poslansko imuniteto. "Celotna moralno-etična konstitucija družbe je resno prizadeta in načeta," ocenjuje pravnik Rajko Pirnar, razgradnja se je najbolj pokazala v zadnjih mandatih, je še prepričan.

Minister Jernej Vrtovec je po tem, ko je obtožni predlog postal pravnomočen, kar pomeni, da je obtožni predlog sposoben obravnave na sodišču, napovedal zakonodajo, ki bo preganjala tudi tiste, ki "po nedolžnem preganjajo ljudi". Za Pirnata je taka izjava nesprejemljiva. "Ne samo zato, ker tako zakonodajo že imamo, tudi tožilci so kazensko odgovorni, vendar samo, če kaznivo dejanje storijo z zlorabo uradnih pooblastil ali zaradi nevestnega dela v službi, ne pa samo zato, ker je bil nekdo pozneje oproščen."

Problem take izjave je, ocenjuje Pirnar, da je ta izjava "pritisk na celotne organe pregona in sodišče. Javni funkcionarji, ki so v kazenskem postopku, bi morali prevzeti politično odgovornost".

Imamo obtožne predloge, ki so pravnomočni, če vzamemo ministra Vrtovca in poslanca Janeza Žaklja, ki opravljata funkciji v Sloveniji; oba zanikata obtožbe, govorita, da gre za politični konstrukt, umetno ustvarjeno afero in ne odgovarjata na vprašanje, kdaj bi sprejela politično odgovornost. Bi morala minister Vrtovec in poslanec Žakelj odstopiti, glede na to, da je obtožnica zoper njiju pravnomočna? "Mislim, da," meni Pirnat, ki sicer razume, da navajajo svojo resnico, "a jo morajo navajati pred sodiščem kot posamezniki, ne pa kot javni funkcionarji na zborovanjih političnih somišljenikov."

 

Preberi še Tožilstvo: Obtožni predlog zavržen, ker ima Tonin poslansko imuniteto

 Medtem tudi poslanec Resnice Boris Mijič še vedno ni odstopil kot direktor podjetja, čeprav bi to moral storiti že aprila, ko mu je bil potrjen poslanski mandat. Razlog je, ker naj bi urejal papirje. Reševal naj bi davčni dolg in, kot piše portal necenzurirano, tudi s poplačilom neobračunanih del, ki jih je njegovo podjetje opravilo za največja gradbinca v državi, Kolektor Stojana Petriča, ki je dobil veliko poslov v času vlade Roberta Goloba, in podjetje CGP Darija Južne, ki je solastnik Petrola, ki mu je Janševa vlada dvignila marže. Zakon pa govori ravno o tem, da je opravljanje poslanske funkcije nezdružljivo s pridobitno dejavnostjo. "Res ne moremo zaupati, da dejstvo, da mu je sedaj obljubljenih kar nekaj sredstev, s katerimi bo poplačal davčni dolg, da to ne bo vplivalo na opravljanje njegove poslanske funkcije," ocenjuje Pirnat.

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Pravnik je prepričan tudi, da je celotna moralno-etična konstitucija družbe resno prizadeta in načeta. "Ljudem se zdi sprejemljivo, da ne ravnajo v skladu z zakonom in da ga celo zavestno kršijo. V zadnjih dveh mandatih se je to še najbolj jasno pokazalo. Včasih so ministri odstopili že, če so napihali, v zadnjem mandatu pa se kljub resnim očitkom o kršitvi integritete in ugotovitvam KPK, ki so dokončne, da je nekdanji predsednik vlade kršil korupcijo, ni zgodilo nič."

Ljudje, ki nas vodijo, morajo biti za zgled, je prepričan Pirnat. "Če niso, se erozija etike in morale prenese v družbo. Ni čudno, da imamo toliko korupcije in da se govori, da brez podkupnin ni mogoče pridobiti poslov."

politika odstop Jernej Vrtovec Rajko Pirnat politična odgovornost

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