Rajska dolina, kjer se lahko razvajate z vrhunskimi vini in kulinariko

Nekateri ji pravijo kar rajski vrt, saj v Vipavski dolini odlično uspevata sadje in zelenjava, grozdje in vinska kapljica pa imata tu posebno mesto. Nova Gorica in Vipavska dolina gostov ne pušča ravnodušnih - tamkajšnja vrhunska kulinarika je potrjena tudi z Michelinovimi zvezdicami, milo podnebje pa v te kraje ljubitelje narave in športa privablja vse leto.