Rajski oddih na Zanzibarju – po izjemni ceni!

Zanzibar je že pred stoletji s svojimi čari osvajal popotnike, trgovce in koloniste, danes pa z rajskimi belimi plažami, turkiznim morjem in tropskim rastjem privablja sprostitve in avantur željne počitnikarje z vsega sveta. Tudi Slovenci smo ta otoški biser, ki leži le kakšnih 50 kilometrov vzhodno od afriške obale, v preteklih letih vzeli za svojega, tako da je tudi pri nas Zanzibar danes ena izmed najbolj priljubljenih zimskih destinacij .

Najlepše plaže sveta čakajo, da jih raziščete! S turistično agencijo Počitnice.si, ki ima na enem mestu zbrane počitnice in potovanja vseh organizatorjev v širši regiji, lahko na Zanzibar poletite z organiziranim prevozom iz Ljubljane ali Zagreba prek Dubaja ali Istanbula kar 5x na teden! V ceno paketa je vključen tudi prevoz od letališča do hotela in nazaj, na letališču pa vas bo pričakal slovenski predstavnik, ki vas bo usmeril do izbrane namestitve.

Ker leži v tropskem pasu, je na Zanzibarju toplo skozi vse leto, a je počitnice na tem delu sveta najbolje načrtovati med decembrom in marcem ali junijem in oktobrom, saj sta v vmesnem času dve deževni obdobji. Pri organizaciji nepozabnega oddiha na Zanzibarju se splača izkoristiti posebne paketne ponudbe neodvisne spletne turistične agencije Počitnice.si, ki ima na enem mestu zbrane počitnice in potovanja vseh organizatorjev v širši regiji.

Za vstop na Zanzibar potrebujete veljavno potrdilo o cepljenju proti koronavirusu s QR kodo. Necepljeni morate za vstop na Zanzibar predložiti negativen PCR ali hitri test, ki ni starejši od 72 ur od prihoda na Zanzibar. Otroci pod 5 let testa ne potrebujejo. Druga cepljenja niso potrebna, saj je Zanzibar otok in zanj ne veljajo splošna pravila celinske Tanzanije. Prav tako na Zanzibarju ne potrebujete antimalarikov, tako, da se lahko na počitnice odpravite brez vsakršnih dodatnih obveznosti in skrbi.

Na Zanzibarju je za počitnikovanje najbolj primeren severni del otoka, saj je tam plimovanje najmanjše in vam morje sredi dneva ne bo 'čudežno izginilo'. Izbirate lahko v pestri ponudbi namestitev za vsak okus : Zanzibar namreč nudi vse od manjših butičnih hotelov in vil z intimnimi zasebnimi plažami do večjih hotelskih kompleksov različnih kategorij, ki ponujajo kopico storitev in aktivnosti. Večina namestitev ponuja polpenzion, določena so obogatena še z all inclusive ponudbo. Med Slovenci sta še posebej priljubljena predela Nungwi in Kendwa , ki sta v zadnjem času dve izmed najbolj zaželjenih destinacij tako pri mladoporočencih in parih kot tudi pri družinah z otroki ter popotniki raziskovalci.

Vsekakor se splača obiskati prestolnico Zanzibar in znamenito staro mestno jedro Stone Town z ozkimi uličicami, ki se vijejo med starodavnimi stavbami in so mešanica arabskih, afriških, indijskih, perzijskih in evropskih vplivov. Zagotovo vas bo navdušila lokalna tržnica, kjer si domačini izmenjujejo svežo zelenjavo in košare omamno dišečega tropskega sadja, vonj katerega vas bo spremljal celotno pot do mestne katedrale, ki med domačini nosi močan simbolni pomen. Stoji namreč na mestu, kjer je bila nekoč tržnica s sužnji, glavni oltar pa je postavljen točno na mestu, ki je bilo namenjeno bičanju.

Zanzibar je popolna destinacija tako za tiste, ki si želijo ležernih počitnic in počitka, kot tudi za one, ki bi radi raziskali vse čare tega edinstvenega otoka. Sproščanje na neskončnih belih plažah lahko popestrite s kajtanjem, supanjem, surfanjem, jadranjem ter raziskovanjem bogatega pisanega življenja pod vodno gladino. Poleg tega vam je na voljo pester nabor lokalnih izletov, ki jih lahko rezervirate pri slovenskem predstavniku na destinaciji in na ta način spoznate destinacijo v pravem pomenu besede ter navežete stik z domačini, ki vas z veseljem povabijo medse in vam predstavijo svojo domovino.

Za polno mero adrenalina bo poskrbel izlet na otok Changuu oziroma Prison Island (Zaporniški otok), na katerem so nekoč v zaporih zadrževali sužnje, pozneje pa ga je prevzela britanska vojska in ga uporabljala kot postajo za karanteno. Danes Prison Island ponovno služi svojemu prvotnemu namenu: je prava rajska oaza, polna dreves in zelenja, ki kar vabijo na sprehod ob žvrgolenju pisanih eksotičnih ptic. Tik ob otoku najdete nekaj izjemno slikovitih koralnih formacij, ki bodo navdušile ljubitelje podvodnega sveta. Na otoku domujejo tudi več kot sto let stare orjaške želve, ki so jih v preteklosti sem pripeljali s Sejšelov, da bi ohranili njihovo vrsto. Gre za endemične vrste, ki si jih lahko ogledate čisto od blizu in se z njimi tudi fotografirate.

Po odpravi trgovine s sužnji so središče zanzibarskega podjetništva prevzele začimbe. Prav zato je med počitnicami v Zanzibarju nujno obiskati katero od skrbno izbranih farm začimb, ki vključuje tudi ogled območij gojenja. Tako lahko na lastne oči vidite, kje in kako se pridelujejo klinčki, muškatni oreščki, kurkuma, črni poper ter ostale dišeče začimbe in se seznanite s starodavnim postopkom njihove pridelave. Vsekakor gre za izlet, na katerem boste lahko razvajali svoje čute s kalejdoskopom vonjav, okusov in tekstur, domov pa se zagotovo vrnete s kopico novih znanj ter polno vrečo ekskluzivnih svežih začimb.