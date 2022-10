Rajski Sejšeli od 999 eur z letalom in hotelom

Sejšeli so še posebej priljubljeni med mladoporočenci, a so popolna izbira tudi za družine z otroki, seniorje in popotnike raziskovalce. Hotelske ponudbe ne primanjkuje, najbolje pa je izbrati manjše namestitve, ki omogočajo bolj pristen stik z domačini. Ker je čas zlato, lahko iskanje popolne namestitve na Sejšelih prepustite izkušenim svetovalcem na Počitnice.si , ki vas bodo ob tem opremili še s kopico nasvetov za čudovito avanturo.

Sejšeli so eden najbolj ohranjenih tropskih paradižev na svetu, ki jih sestavlja 115 granitnih in koralnih otokov, otočkov in čeri sredi Indijskega oceana, le nekaj stopinj geografske širine južneje od ekvatorja. A čeprav se otočje nahaja v tropskem pasu, ni izrazite deževne dobe, poslednično ni občutka pretirane vlage in ker se temperature stalno gibajo med 25 ter 30 stopinj Celzija, so Sejšeli popolna počitniška destinacija skozi vse leto.

Na otoku Praslin vsekakor morate obiskati plažo Anse Lazio , ki velja za eno najlepših na svetu in je posejana z granitnimi skalami. Nato se sprehodite skozi nacionalni park Valle de Mai , ki je pod Unescovo zaščito in ponuja neverjetno biotsko raznolikost, bujno vegetacijo ter je eden od dveh krajev na Sejšelih ter svetu, kjer v naravnem okolju raste redka palma velikanka coco de mer - edinstvena kokosova palma z značilnim dvojnim kokosom, ki ima obline ženskega telesa in zori več kot 30 let. Otok Praslin je odlično izhodišče za obisk manjših sosednjih otokov Cousin Island , kjer lahko občudujete tropske endemične ptice, in Curoieuse , kjer vas bodo navdušile stotine želv velikank. Ljubitelji potapljanja se boste zagotovo podali na neposeljen otok St. Pierre , ki slovi po barvitem in bogatem podmorskem svetu.

Praslin leži 45 kilometrov severovzhodno od otoka Mahé, dostopen pa je bodisi z manjšim letalom bodisi s katamaranom. Granitni hriboviti, z žametnim zelenjem prekriti grebeni ležijo v smeri vzhod – zahod, najlepše plaže s svilnato belim peskom ob azurno modrem morju pa boste našli na vzhodni strani otoka. Slovenski gostje so tu najbolj navdušeni nad hotelom Berjaya Praslin Beach Resort 3* , ki se nahaja neposredno na plaži Côte d'Or in ponuja zunanji bazen ter teraso za sončenje. Izjemno priljubljena je med slovenskimi počitnikarji tudi hotel Villas de Mer 3* , ki se nahaja ob peščeni plaži Grand Anse v naselju Anse Volbert in katerega glavna zgradba je zasnovana v slogu tradicionalne arhitekture na plantažah.

S Počitnice.si si lahko oddih na rajskih Sejšelih oblikujete povsem po svoji meri . Celotne počitnice lahko preživite na enem otoku (priporočamo Praslin) ali pa dopust razdelite na 3 dele in si privoščite nekaj dni oddiha ter avantur na vseh treh največjih otokih: Mahé , Praslin ter La Digue . Po pristanku na največjem otoku Mahé vas lahko tako pot vodi do izbrane namestitve ali pa naprej, na drugi največji otok Sejšelov Praslin.

Brodolom sredi raja

Popotovanje po Sejšelih lahko nato nadaljujete na manjšem otoku La Digue, do katerega vodi le kratka, 30-minutna vožnja z ladjo in je lahko tudi odlično izhodišče za dnevni izlet. Poznan je po nasadih vanilije, kokosa, velikih kopenskih želvah in čudovitih plažah. Promet je tu omejen na kolesa in volovske vprege, zato vlada izjemno sproščeno vzdušje. Urejenih je nekaj belih, betoniranih cest, ki vijugajo med bujno vegetacijo, na njih sem ter tja turist ali dva, na kolesu ali peš in samotne plaže, ki kar kličejo po občutju brodoloma na rajskem otoku. Priporočamo najem kolesa, na katerem lahko dodobra raziščete vse rajske kotičke in plaže. Med najbolj spektakularnimi je zagotovo Anse Source d' Argent, okrašena z veličastnimi granitnimi skalami nenavadnih oblik, posejanimi po belem pesku ob turkiznem morju. Če ste bolj avanturistične narave se lahko odpravite na vodeni izlet do plaže Anse Marron, a pričakujte vsaj 2 uri hoje v eno smer, čez skale in balvane, na terenu, ki ga poznajo samo vodiči.

Popolna mešanica sonca, morja ter tropskega zelenja

Zadnja postojanka slovenskih gostov, ki se odločijo za počitnice na treh otokih Sejšelov, je ponavadi osrednji otok Mahé z glavnim mestom Victoria, ki je edini kraj na Sejšelih z mestnim vzdušjem. Leži pod strmimi granitnimi stenami, poraščenimi s tropskim deževnim gozdom, za katere se zdi, da bodo zdaj, zdaj zgrmele v turkizno morje pod njimi. Kolonialne hiše so postavljene ob bok modernim zgradbam, katedrala, hindujski tempelj in mošeja so le nekaj korakov vsaksebi. Po ogledu znamenitosti se velja sprehoditi po živahni tržnici Victoria Market, obvezen pa je obisk dvignjene kavarne, ki omogoča pogled na živahno ulico pod njo.