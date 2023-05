Rak in hitrejše staranje: prekomerno izpostavljanje soncu je nevarno

Število novih primerov raka kože v zadnjih desetletjih, tako v Sloveniji kot v svetu, narašča. Prav zato je zelo pomembno, da skrbimo za dosledno in pravilno zaščito pred UV-sončnim sevanjem že pri vsakodnevnih aktivnostih na prostem, rekreaciji in bivanju v naravi, pri katerih smo prav tako nenamerno izpostavljeni sončnim žarkom, opozarjajo na NIJZ.

Čeprav se odnos do izpostavljanja soncu izboljšuje, strokovnjaki opažajo, da se še vedno preveč ljudi brez zadržkov izpostavlja soncu bolj ali manj v vseh starostnih skupinah. Še posebej pomembno je, da pred soncem ustrezno zaščitimo otroke, izpostavljajo.

Osnovni ukrepi za zaščito pred UV-žarki so predvsem izogibanje sončenju zlasti med 10. in 17. uro, uporaba zaščitne obleke, pokrivala in sončnih očal ter uporaba pripravkov za zaščito pred soncem z UV-zaščitnim faktorjem najmanj 30. V splošnem k preventivi prištevajo tudi izogibanje obiskovanja solarijev in umik v senco, ko je to mogoče. Otroke do starosti šest mesecev namesto uporabe kemičnih zaščitnih preparatov zaščitimo z uporabo klobuka, ustrezne obleke in sence.

V Sloveniji imamo številne zdravstvene programe, ki so usmerjeni k otrokom in njihovim staršem ter osebju, ki organizira aktivnosti otrok na prostem, in spodbujajo k zaščiti pred sončnimi žarki, na primer program Varno s soncem, Mali muc in UV-žarki.

Po oceni NIJZ še vedno veliko ljudi doživlja porjavelost kože kot atraktivno ali celo zdravo in se niso pripravljeni odpovedati sončenju. Pri tem je pomembno zavedanje, da ni varne porjavelosti, ker je vsaka z izpostavljanjem soncu ali umetnim virom UV-žarkov povzročena porjavelost kože izraz poškodbe kože, še opozarjajo.