Rak na želodcu: z bakterijo okužen vsak sedmi prebivalec, pozivi k testiranju

Posamezniki, ki se bodo odzvali na testiranje, bodo s sodelovanjem v raziskavi zmanjšali tudi možnost za razvoj drugih resnih zdravstvenih težav. Ob tem pa bodo prispevali k odločitvam Slovenije in EU glede vključitve populacijskega presejalnega programa testiranja in zdravljenja okužbe z omenjeno bakterijo med državne preventivne programe, so poudarili v Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana.

Spomnili so, da pilotno preventivno presejalno testiranje na okužbo z bakterijo Helicobacter pylori v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) izvajajo v okviru evropskega projekta Togas. Testirajo odrasle, stare od 30 do 34 let.