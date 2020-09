Vrh ledene gore: bolniki z rakom brez diagnoze. Zakaj ne morete do zdravnika?

Številne težave se začnejo na primarni ravni – bolniki torej v obravnavo sploh ne vstopijo. Razlogov, zakaj je tako, pa ni malo, so opozorili na današnji konferenci ONKO-NET, kamor so povezane organizacije bolnikov z rakom.

"Vodja laboratorija me sprašuje, kaj se je zgodilo z novimi primeri akutne levkemije, saj jih že dva meseca ni. Kje so? Ali bolnik ni šel, prišel do zdravnika ali pa se je potem nekje ustavilo," pravi zdravnik Samo Zver . Dejstvo je – zadnjih nekaj mesecev je slovensko zdravstvo ujetnik covid-19. Posledično pa tudi bolniki. Kakšna bo cena, bo šele vidno. A težava ni le covid-19, še večja je kadrovska podhranjenost. Bo covid-19 v tem smislu morda prinesel celo rešitev?

Zakaj ne morete do zdravnika? Po navadi ne zato, ker je ta lenoba in vas ignorira ...

Zdravniki vse bolj postajajo tarča upravičeno jeznih bolnikov, ki z njimi tedne ne morejo vstopit v stik. Razmere gredo tako daleč, da je veliko pacientov prepričanih, da družinski zdravniki v koronskih časih delajo manj ali izkoriščajo sistem, saj "toliko korona bolnikov pa spet ni, da bi ti počrpali vse kapacitete". Žal pa gre za kompleksen problem, pravi prof. dr. Danica Rotar Pavlič, predsednica Upravnega odbora Združenja zdravnikov družinske medicine.

Kot je dejala, se je v koronskih časih njihovo delo sicer spremenilo, so pa ambulante odprte. Je pa covid-19 obremenil družinske zdravnike, ki so s svojim delom veliko časa prihranili sekundarni ravni. Glavna težava pa – kadrovska podhranjenost. "Pri nas se vedno manj mladih odloča za družinsko medicino. Več kot je objav, kakšna obremenitev je to delo, manj novih družinskih zdravnikov je, obljubljenega uvoza iz tujine pa ni. Ambulante se praznijo, zdravniki starajo," pravi Rotar Pavličeva.

Druga težava, ki jo izpostavlja – reševali so težave sekundarne zdravstvene ravni. "Ko je ta odpovedala preglede, so se pacienti zatekli k nam. Imeli smo primer, ko specialist pred pregledom pacientke zahteva ultrazvok, ta pa ne more do ultrazvoka, ker je čakalna doba dolga in je pregled tudi z napotnico zelo hitro mogoč šele sredi oktobra. Obupano kliče k nam vsak teden in sprašuje, kaj storiti. S tem se seveda zasedajo telefonske linije. Ko potem sekundarna raven postavlja nove datume, zahtevajo nove laboratorijske preglede, ki pomenijo dodatno delo. Predolgo se čaka odgovore komisij, zato ljudje kličejo nas, spet so linije zasedene," nadaljuje strokovnjakinja.

Težav tukaj ni konec."Med epidemijo se je povečalo število poškodb, ki pa jih seveda vse oskrbimo. Ljudje so nervozni, poškodujejo se doma, v službah, v prometnih nesrečah." "Prav tako imamo vse več težav zaradi nepravilnega jemanja zdravil, ljudje so namreč začeli 'po svoje' jemati zdravila. Ne pozabimo niti na dementne osebe, ki vseeno prihajajo, trkajo na vrata."

Niti na poslabšanje mentalnega zdravja ljudi. "Tega je bilo veliko, tudi poslabšanja shizofrenij. Ljudem so se v glavah zbudile prikazni, halucinacije, občutek, da jih nadzirajo."

Svoje prispeva še neodgovornost – tudi svojcev hudo bolnih pacientov: "Pri onkoloških bolnikih bi še posebej izpostavila, naj svojci maksimalno upoštevajo zaščitne ukrepe. Žalostno je, ko prideš na hišni obisk 'skoraj v skafandru', svojci se pa odpravljajo na zabave in recimo v Dalmacijo. Ko to vidiš, si kot zdravnik nesrečen, ker veliko vlagaš v to, da oboleli ne trpi, bližnji pa potem želijo še koronabris, ker so bili 'tam in tam'. Če imate v družini ranljivo osebo s težko boleznijo, bodite bolj previdni. Tudi koronabrise naročamo in kličemo, in to jemlje čas."

Zdravstvo tudi upa na razbremenitev v smislu administracije in nekaterih postopkov, vezanih na ZZZS, saj bi to pomenilo, da se lahko medicinske sestre – namesto z administracijo – ukvarjajo s svojo primarno dejavnostjo.

V pogovoru z medicinsko sestro ali zdravnikom natančno definirajte svoje težave, najhujši simptomi in strahovi morajo biti v prvem stavku

Zdravnica pa ima za vse tudi zelo konkreten nasvet, kaj storiti, da boste kljub vsem težavam vseeno deležni obravnave: "Pozvala bi ljudi, ki mislijo, da imajo težjo bolezen, naj to povedo v prvem stavku. Imela sem pacientko, ki je imela zatrdlino in je to povedala na koncu. Pogosto se zgodi, da ljudje ob prvem stiku naštejejo manj pomembne težave in to pogojuje tudi določen datum obravnave. Biti zdravnik v tem času je umetnost, največji izziv pa je pravilna selekcija."Zato je zelo pomembno, da k tej pravilni selekciji prispevamo pacienti sami.

Bolniki, ki sumijo, da se v njihovem telesu dogaja nekaj nevarnega in ne pridejo do zdravnika, se pogosto obračajo na organizacije, ki združujejo različne bolnike, pravi predsednica ONKO-NETKristina Modic. "Tarnajo, da je dostop do družinskih zdravnikov še vedno onemogočen, da jih je bilo v času dopustov sploh nemogoče priklicati, s tem pa je otežen dostop do nadaljnje diagnostike." Če so se bolniki sprva, ko je izbruhnil covid-19, še bali po pomoč, zdaj ni več tako, pomoč iščejo, predvsem od maja: "Ampak pravijo, da jih medicinske sestre ne spustijo do zdravnika, da ne dobijo odgovora na elektronsko pošto ali samo generiran odgovor. Najhuje je za starejše, ki se v svetu elektronske komunikacije ne znajdejo."

Če smrti zaradi covid-19 preštevamo zdaj, bodo posledice neobravnave v tem času vidne šele v prihodnosti: "Odgovorne pozivamo, da bolnikom omogočijo dostop do zdravstvenih storitev, ne more biti vse podrejeno covid-19, diagnostiko je treba peljati naprej. Prav tako pa naj ljudje, ko opazijo simptome, iščejo pomoč. Zgodaj odkrita bolezen je lažje obvladljiva, zdravljenje je manj naporno, prognoza je običajno boljša, tudi za zdravstveno blagajno je vse skupaj cenejše."Ali povedano drugače – samo zato, ker telefon vašega zdravnika sprva zvoni v prazno – ne odnehajte. Kličite, pišite elektronska sporočila, kjer pa naj bodo jasno zapisani simptomi, saj nejasna sporočila otežujejo komunikacijo, podaljšujejo čas do odgovora in pomenijo dodatno delo za zdravstvene delavce.