Raka trebušne slinavke vsako leto odkrijejo približno 400 bolnikom

Da ima raka trebušne slinavke, je izvedel povsem po naključju, ko je na enem od preventivnih pregledov opravil še jetrne teste. Ti so bili zelo povišani, čeprav je kasneje ultrazvok pokazal, da so jetra v odličnem stanju. Ko pa so nato premišljevali, so ugotovili, da je imel dva simptoma že pol leta pred diagnozo. "Najprej se je pojavila bolečina v zgornjem delu hrbta, kjer si ženske zapiramo moderček, šel je na masažo in h kiropraktikom, zadeva je zvodenela. Maja, torej tri mesece kasneje, pa se spomnim, da se je pritožil, da ima zelo temno obarvan urin," opisuje soproga Aleksandra .

Dve leti pred smrtjo je o bolezni spregovoril tudi Bojan Brank , ker pa se je kot uspešen poslovnež in karateist zelo junaško spopadal z njo in ni želel pomilovanja ljudi, je takrat ostal anonimen. "Nisem vedel, da je z mano kaj narobe, ker sem se počutil super, nobenih težav," je takrat povedal.

Prvi simptomi raka trebušne slinavke so lahko tudi bolečine v trebuhu, nenamerno hujšanje, tiho nastala zlatenica, prebavne motnje in sivo blato. "Namen našega združenja je resnično o teh simptomih govoriti in opozoriti čim več prebivalcev, če čutijo pri sebi tovrstne spremembe, naj se takoj odpravijo k zdravniku," opozarjaIvka Glas, predsednica Europacolon Slovenija.

Raka trebušne slinavke vsako leto odkrijejo pri približno 400 Slovencih, žal je ta že prvo leto usoden za 380 bolnikov. "Preživetje pri teh pacientih je zelo slabo. Štiri do šest mesecev po odkritju, medtem ko je celokupno petletno preživetje okoli štiri odstotke,"pojasnjuje Ivka Glas."Mož je mnogokrat rekel, da če bi prišel mesec dni kasneje, bi imel verjetno tri mesece življenja, če bi pa prišel tri mesece kasneje, pa samo en mesec. In ko je takšna diagnoza, vsak dan šteje in je neprecenljiv," še pove Aleksandra.

Kot družina smo imeli tri dragocena leta, ki so nas na poseben način povezala, da smo si postavili drugačne prioritete, pravi Aleksandra, ki si želi s svojo zgodbo ljudi opozoriti, naj bodo pozorni na morebitne simptome in tudi v tem času ne pozabijo na obisk zdravnika.