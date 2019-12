Rakava obolenja bodo odslej lažje diagnosticirali in zdravili

Pridobitvi predstavljata sodobno opremo, ki omogoča izvedbo širokega nabora diagnostičnih postopkov v nuklearni medicini. Za oba sistema so značilni posebni detektorji za zaznavanje radioaktivnega sevanja. Slikanje izvedemo pri bolniku po vbrizganju radioaktivnega zdravila, s katerim želimo opredeliti funkcijo nekega tkiva v telesu. Nakup je financiralo ministrstvo za zdravje.

Kamera PETCT zaznava pozitronsko sevanje, preiskave s to kamero pa so namenjene predvsem prepoznavanju rakavega tkiva in drugih tumorjev v telesu, ugotavljanju vnetja, delovanja možganov. S kamero PETCT bomo letno izvedli okrog 2500 slikanj. Vrednost investicije je 2.030.635 evrov.

Kamera SPECTCT zaznava sevanje gama, radioaktivna zdravila, ki oddajajo to vrsto sevanja, pa so namenjena ugotavljanju delovanja endokrinih žlez, srca, ledvic, pljuč, možganov, pa tudi ugotavljanju prisotnosti nekaterih vrst rakavega tkiva in vnetij ter opredelitvi sprememb na kosteh. S kamero SPECTCT bomo letno izvedli okrog 3000 slikanj. Vrednost investicije je 795.486 evrov.