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Slovenija

Stevanović se bo odzval na domnevne nepravilnosti pri zemljišču v Kranju

Kranj, 29. 10. 2026 11.32 pred 7 minutami 3 min branja 16

Avtor:
N.L. STA
Zoran Stevanović

Po naših razkritjih o sumu korupcije predsednika DZ Zorana Stevanovića, ki je ob boku kranjskega župana Matjaža Rakovca nagovoril člane srbskega kulturno-umetniškega društva in jim dejal, da je uredil donacijo za nakup občinskega zemljišča in gradnjo nove pravoslavne cerkve v Kranju, se bo Stevanović na očitke odzval. Njegovo izjavo bomo v živo prenašali ob 14. uri. Že pred tem je Rakovec v pojasnilu zatrdil, da nobena od možnih lokacij ni bila obljubljena. Zagotovil je, da vedno dela v skladu z zakonodajo.

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"Se je pojavila prilika. Priliki se reče druga najpomembnejša funkcija v državi. Lahko mi marsikdo reče, da izkoriščam ali ne. Ampak ta prilika se je pojavila, s priliko določena poznanstva, določene zveze," je na dogodku pojasnil Stevanović.

Donator za nakup naj bi bil Mladen Milanović, ki je po Stevanovićevih besedah "obljubil pomoč" pri financiranju. Milanović je eden najbogatejših poslovnežev v Bosni in Hercegovini ter Republiki Srbski, sicer pa lastnik družbe MG Mind. Podjetje obvladuje tudi slovenskega gradbinca KPL, ki pomemben del poslov ustvari z Mestno občino Ljubljana.

Zemljišče z ocenjeno vrednostjo med 400.000 in 600.000 evri je trenutno kmetijska površina, po občinskem prostorskem načrtu pa je tam predvideno pokopališče. Kranjski župan Matjaž Rakovec iz vrst SD, ki se je prav tako udeležil dogodka društva, je tam namignil, da bi bilo mogoče namembnost zemljišča spremeniti "po hitrem postopku". "Vse to, ta travnik in ta njiva, je namenjeno pokopališki dejavnosti in jo tudi lahko spremenimo v sakralno," je povedal.

Da bi bil postopek lahko hiter, se je strinjal tudi Stevanović. Ob tem je izjavil, da ima župan možnost zadržanja podpisa pogodbe, če bi na dražbi "kdo ponudil več". "Skratka, to nam je bilo obljubljeno. Slišali smo vse prisotne in nihče drug ne bi smel sodelovati v tem postopku," je še izpostavil Stevanović.

Zemljišče, kjer naj bi zgradili novo pravoslavno cerkev v Kranju
Zemljišče, kjer naj bi zgradili novo pravoslavno cerkev v Kranju
FOTO: POP TV

Odziv Stevanovića

Stevanović na naša vprašanja včeraj ni odgovarjal, saj da "se srečanja ni udeležil v okviru svoje funkcije, temveč kot predsednik stranke Resnica v okviru predvolilnih aktivnosti stranke in kampanje na lokalnih volitvah".

Stevanović se bo odzval danes. Izjavo za javnost, ki jo bo podal ob 14. uri, ob cesti Boštjana Hladnika, kjer naj bi stala nova pravoslavna cerkev, bomo prenašali v živo.

V videoposnetku, ki ga je zjutraj objavil na družbenih omrežjih, je Stevanović dejal, da je med srečanji, ki jih ima kot predsednik DZ, izvedel, da obstaja donator, ki je pripravljen donirati za izgradnjo cerkve. Za to si po njegovih besedah skupnost že dlje časa prizadeva, župan pa si želi ta problem rešiti. Stevanović trdi, da zadeva ni sporna, saj ni v teku še noben postopek ali razpis.

Preberi še Stevanović 'izkoristil funkcijo', da je dobil donatorja za gradnjo pravoslavne cerkve

Odziv Rakovca

Rakovec je v sredinem odzivu možnost zadržanja podpisa zanikal. "Dejstvo je, da tega nikoli nisem obljubil," je opozoril.

V pisnem pojasnilu, ki ga je poslal danes, pa je pojasnil, da pravoslavna skupnost v Kranju že več kot deset let nima svojega verskega prostora. "Na srečanju smo govorili o več lokacijah: ob Savi, na Planini, kjer bi občina zemljišče raje namenila neprofitnim stanovanjem, in ob pokopališču. Nobena od teh navedenih lokacij ni bila izbrana, kot tudi ne obljubljena," je izpostavil.

Dodal je, da je kot župan vedno delal, dela in bo delal v skladu z zakonodajo. "Na srečanju sem poudaril, da o prodaji zemljišč odloča izključno mestni svet, ceno določi cenilec, prodaja pa je možna samo z javno dražbo, pod enakimi pogoji za vse," je Rakovec zapisal v sporočilu.

Nadalje je zagotovil, da se je, ko je govoril o hitrem postopku, navezoval na zakonsko predviden skrajšani postopek, ki pa še vedno traja najmanj leto in pol, kar da je pojasnil tudi na srečanju. "Pri omembi februarskega oziroma marčevskega roka je bila mišljena možna izvedba seje mestnega sveta, kjer bi lahko predlog sploh prvič predstavili, in ne dražba," je navedel v pojasnilo.

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KOMENTARJI16

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Roadkill
29. 10. 2026 12.11
Ta tip je že kot pokvarjena plošča
Odgovori
0 0
Deep1
29. 10. 2026 12.10
Verjetno pojedel preveč rumovih kroglic, posledično tudi preveč povedal! 🤡💪
Odgovori
0 0
krmeki
29. 10. 2026 12.08
Me zanima kaj bo štirikratno neobsojeni spet naložil. Sem pa na njegova dosedanja ravnanja prepričan da ukrepa, ki bi ga velevala politična higiena in integriteta ne bo izvedel.
Odgovori
+1
1 0
jank
29. 10. 2026 12.06
Stevanović se je že odzval z lastnim posnetkom in seveda s pričakovano lastno razlago. Čeprav je sam v posnetkih govoril o tem, da je "izkoristil" svojo funkcijo, zavrača trditev, da jo je "zlorabil": "S čim? Kdaj? Kje? Kako? Smisel politike je pomagati ljudem. Če jutri med svojim delom izvem, da obstaja donator, ki bi doniral prostovoljnim gasilcem za nakup novega kamiona, bom prvi prišel pozdravit to namero. Kakšna zloraba je to? Je kdo namerno oškodoval proračun?" Ne, še, bi lahko dejali, saj Stevanović v razkritih posnetkih odkrito govori o tem, da če bi kdo občini na dražbi za zemljišče, ki naj bi ga kupil donator za izgradnjo cerkve, ponudil več, lahko župan zadrži podpis pogodbe. Stevanović samo dokazuje, dejstvo, da se baraba ne bo nikoli spremenil v angela. Nam pa je povedal, da imamo mafijskega angela. Po zaslugi desničarskih vodij Janše, Vrtovca in Logarja.
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+3
4 1
Žmavc
29. 10. 2026 12.07
Kdo je snemal? S čigavim dovoljenjem? Gre za veleizdajo Slovenije.
Odgovori
-1
0 1
BBcc
29. 10. 2026 12.09
Tokrat ga je snemal Slovenec. In teh pri levih ni več v politiki ki so jih snemali. Pri desnici pa so vsi še.
Odgovori
+1
1 0
BrezPitt
29. 10. 2026 12.05
Uf bo pametovanja...pa ui mu bo naredila govor.
Odgovori
+2
2 0
NeNebinarni
29. 10. 2026 12.03
Lažnivi južnjaški lopov. In njegov gospodar Glanzkopf Princ Teme, ki ga je postavil na vrh SLOVENSKEGA državnega zbora!
Odgovori
+4
4 0
Žmavc
29. 10. 2026 12.08
In potem boš obkrožil Jankovića. 😂
Odgovori
0 0
Roadkill
29. 10. 2026 12.02
spet bo palamudil
Odgovori
+8
8 0
Deep1
29. 10. 2026 12.02
Stevanović, daj raje se pokrij s temi ušesi! Nos je pa itak že prevelik od laganja!
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+5
6 1
krjola
29. 10. 2026 12.01
tega prevarantskega bosanca je res že skor nemogoče gledat...odvraten tip do amena...
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+3
5 2
zdravkob
29. 10. 2026 12.04
Ni tako lep kot Golob, kaj moremo.
Odgovori
+1
1 0
BBcc
29. 10. 2026 12.05
In ni tako pošten kot Golob.
Odgovori
+1
1 0
BBcc
29. 10. 2026 11.59
Rekel bo to je normalno, ker on tako vedno dela.
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+4
5 1
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