Stevanović se bo odzval na domnevne nepravilnosti pri zemljišču v Kranju

"Se je pojavila prilika. Priliki se reče druga najpomembnejša funkcija v državi. Lahko mi marsikdo reče, da izkoriščam ali ne. Ampak ta prilika se je pojavila, s priliko določena poznanstva, določene zveze," je na dogodku pojasnil Stevanović. Donator za nakup naj bi bil Mladen Milanović, ki je po Stevanovićevih besedah "obljubil pomoč" pri financiranju. Milanović je eden najbogatejših poslovnežev v Bosni in Hercegovini ter Republiki Srbski, sicer pa lastnik družbe MG Mind. Podjetje obvladuje tudi slovenskega gradbinca KPL, ki pomemben del poslov ustvari z Mestno občino Ljubljana.

Zemljišče z ocenjeno vrednostjo med 400.000 in 600.000 evri je trenutno kmetijska površina, po občinskem prostorskem načrtu pa je tam predvideno pokopališče. Kranjski župan Matjaž Rakovec iz vrst SD, ki se je prav tako udeležil dogodka društva, je tam namignil, da bi bilo mogoče namembnost zemljišča spremeniti "po hitrem postopku". "Vse to, ta travnik in ta njiva, je namenjeno pokopališki dejavnosti in jo tudi lahko spremenimo v sakralno," je povedal. Da bi bil postopek lahko hiter, se je strinjal tudi Stevanović. Ob tem je izjavil, da ima župan možnost zadržanja podpisa pogodbe, če bi na dražbi "kdo ponudil več". "Skratka, to nam je bilo obljubljeno. Slišali smo vse prisotne in nihče drug ne bi smel sodelovati v tem postopku," je še izpostavil Stevanović.

Zemljišče, kjer naj bi zgradili novo pravoslavno cerkev v Kranju FOTO: POP TV

Odziv Stevanovića

Stevanović na naša vprašanja včeraj ni odgovarjal, saj da "se srečanja ni udeležil v okviru svoje funkcije, temveč kot predsednik stranke Resnica v okviru predvolilnih aktivnosti stranke in kampanje na lokalnih volitvah".

Stevanović se bo odzval danes. Izjavo za javnost, ki jo bo podal ob 14. uri, ob cesti Boštjana Hladnika, kjer naj bi stala nova pravoslavna cerkev, bomo prenašali v živo.

V videoposnetku, ki ga je zjutraj objavil na družbenih omrežjih, je Stevanović dejal, da je med srečanji, ki jih ima kot predsednik DZ, izvedel, da obstaja donator, ki je pripravljen donirati za izgradnjo cerkve. Za to si po njegovih besedah skupnost že dlje časa prizadeva, župan pa si želi ta problem rešiti. Stevanović trdi, da zadeva ni sporna, saj ni v teku še noben postopek ali razpis.

Odziv Rakovca