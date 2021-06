V slovenskem podjetju za Ralfa Schumacherja razvijajo posebno vozilo

Kot je povedal direktor izvozno naravnanega podjetja, ki letno proizvede približno 250 vozil, Primož Kotnik , so na željo Ralfa Schumacherja začeli razvijati novo vozilo, ki bo namenjeno drugačnemu preživljanju prostega časa. "Po zaslugi njegovih poznanstev se bo vozilo razvijalo na šasiji Mercedes Benza (Sprinter) in potem se bo naslednje leto to ponudilo na trg v omejeni izvedbi (limited edition) ter bo na razpolago za kupce. Naša vizija je, da bomo postavili novo proizvodno halo, s katero želimo optimizirati našo proizvodnjo in doseči še boljšo kvaliteto," je dejal Kotnik.

Schumacher je dejal, da je zelo počaščen in vesel, da je v uporabo prejel vozilo Apollo z zadnjo sedežno klopjo, saj popolnoma ustreza njegovim potrebam in življenjskemu stilu. Kot so sporočili iz podjetja, je nekdanji dirkač pohvalil tudi opremo vozila.

Kot je dejal Kotnik, v letu 2023 želijo osvojiti tudi Ameriko in Kanado in tako tudi s tem projektom prodreti na tuje trge. "V roku treh let načrtujemo 100 novih delovnih mest, kar je zelo veliko za koroško regijo. Verjamem, da bomo skupaj naredili to, da bo industrija ostala na Koroškem in da bomo v Slovenj Gradcu ustvarili novo in močno blagovno znamko, na katero bomo lahko ponosni."

V podjetju Roberta d.o.o. proizvajajo luksuzne avtodome, ki jih izvažajo v večino držav EU. Vozila izdelujejo na podlagi individualne konfiguracije posameznega kupca. Podjetje bo z dodatnimi zaposlitvami v začetku julija imelo skupno okoli 60 zaposlenih. Letni promet družbe je lani znašal 12 milijonov evrov, letos pa načrtujejo od 18 do 20 milijonov evrov prometa. V prihodnosti obetajo tudi širjenje podjetja Roberta z gradnjo nove proizvodne hale, ki bo po napovedih podjetja zagotovila številna nova delovna mesta na Koroškem.