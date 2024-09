Rally veteranov: neprecenljivi in vredni občudovanja

Prava paša za oči je bil mariborski glavni trg, sploh za ljubitelje jeklenih konjičkov. V sklopu že 35. rallyja veteranov so se namreč na Rotovžu bohotili starodobni avtomobili in motorji neprecenljivih vrednosti, vsaj za njihove lastnike. In med tem, ko so jih mimoidoči občudovali, so se vozniki s svojimi sopotniki že pripravljali na pravo tekmovanje.