Raščan in Kovačič v zadevi Delo revije pravnomočno obsojena

Maribor, 10. 11. 2025 13.42 | Posodobljeno pred 24 minutami

STA , D. S.
Sodba zoper poslovneža Mateja Raščana in nekdanjega prvega moža tedanje Nove KBM Matjaža Kovačiča, ki sta bila lani za posle ob nakupu Dela Revij obsojena na več kot tri leta zapora, je pravnomočna. Višje sodišče v Mariboru je pritožbi obeh zavrnilo kot neutemeljeni ter potrdilo prvostopenjsko sodbo, so sporočili z Vrhovnega državnega tožilstva RS.

Mariborsko okrožno sodišče je septembra lani Kovačiča spoznalo za krivega zlorabe položaja pri poslovanju banke s podjetjem Mateja Raščana ob njegovem nakupu Dela Revij, Raščana pa pomoči pri tem kaznivem dejanju.

Šlo je za odobritev neustrezno zavarovanega bančnega posojila Raščanovemu podjetju Monera. Posojilo v višini 7,5 milijona evrov je bilo leta 2008 odobreno za financiranje nakupa dela delnic družbe Dela Revije.

Po ugotovitvah prvostopenjskega sodišča je Matjaž Kovačič nevestno ravnal tudi pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe za terminski nakup delnic srbske družbe Proinvestments v višini nekaj več kot pet milijonov evrov, s čimer naj bi Raščan finančno pokril še drugi del delnic Dela Revij.

Kovačiču je sodišče prisodilo tri leta in devet mesecev zapora, Raščanu pa štiri mesece manj.

Zagovornika obeh sta se na sodbo prvostopenjskega sodišča pritožila, višje sodišče pa je s sodbo konec septembra obe pritožbi zavrnilo kot neutemeljeni in potrdili sodbo sodišča prve stopnje. S tem je obsodilna sodba za oba obdolženca postala pravnomočna, so na spletni strani zapisali na vrhovnem državnem tožilstvu.

Kovačič in Raščan sta bila avgusta 2023 zaradi zlorabe položaja oz. pomoči pri tem dejanju obsojena še pri poslih z delnicami elektro podjetij. Kovačič je bil obsojen na leto in pol zapora, nekdanji lastnik Dela Revij pa zaradi pomoči pri zlorabi položaja na leto in štiri mesece zapora.

Novembra lani je ta sodba postala pravnomočna, časnik Večer pa je konec avgusta poročal, da sta oba zaprosila za alternativno prestajanje kazni.

