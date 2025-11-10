Raščan in Kovačič v zadevi Delo revije pravnomočno obsojena

Mariborsko okrožno sodišče je septembra lani Kovačiča spoznalo za krivega zlorabe položaja pri poslovanju banke s podjetjem Mateja Raščana ob njegovem nakupu Dela Revij, Raščana pa pomoči pri tem kaznivem dejanju.

Šlo je za odobritev neustrezno zavarovanega bančnega posojila Raščanovemu podjetju Monera. Posojilo v višini 7,5 milijona evrov je bilo leta 2008 odobreno za financiranje nakupa dela delnic družbe Dela Revije.

Po ugotovitvah prvostopenjskega sodišča je Matjaž Kovačič nevestno ravnal tudi pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe za terminski nakup delnic srbske družbe Proinvestments v višini nekaj več kot pet milijonov evrov, s čimer naj bi Raščan finančno pokril še drugi del delnic Dela Revij.