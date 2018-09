Raščan v petek zvečer sam prišel na Dob

Raščanova družba Monera je leta 2008 prevzela takrat vodilno družbo za izdajanje revij Delo Revije. Raščan je po prevzemu Dela Revij izkoristil ugodno bonitetno oceno družbe in jo v zelo kratkem času občutno prezadolžil z najemanjem posojil pri različnih slovenskih bankah, posojila pa nato prenakazal na račune svojih podjetij Monera in Rašica Point oz. na svoje osebne račune. Bančna posojila so bila slabo ali pa sploh niso bila zavarovana, denar bank pa ni bil porabljen za tekoče poslovanje, temveč za druge projekte.

Raščan je v tej zadevi sklenil sporazum o priznanju krivde s tožilstvom in bil obsojen na štiriletno zaporno kazen.

Septembra letos je sodišče odločilo, da mora Raščan tudi vrniti 34 milijonov evrov. Po navedbah sodišča je vedel, da podjetji Primera in Rašica Point posojenih sredstev Delu Revije ne bosta in nista nikoli vrnili. Zato je sodišče dolžno odvzeti točno toliko sredstev. Raščan je sicer medtem razglasil osebni stečaj in poudarja, da premoženja nima.