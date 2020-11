Raščan znova zavrnil krivdo za pomoč pri zlorabi položaja pri kreditu Nove KBM

Vsi trije so možnost priznanja krivde zavrnili že konec septembra, ko je narok izpeljala sodnica Vanja Verdel Kokol, a je takrat zagovornik Skernišakove Valter Bogataj zahteval njeno izločitev. Kot je pojasnil, je bila v omenjeni kazenski postopek vključena že v fazi preiskave, ko je izvensodni senat odločal o pritožbah zoper odločitve preiskovalnega sodnika, s tem pa bi lahko vzbudila dvom v nepristranskost sojenja.

Zloraba položaja: mimo bančnih pravil in zakonskih aktov dobil nezavarovan kredit

Specializirani državni tožilecIztok Krumpak obema nekdanjima vodilnima v takrat državni banki očita, da sta zlorabila položaj s tem, ko naj bi mimo vseh bančnih pravil, zakonskih in podzakonskih aktov in tudi opozoril uslužbencev banke Raščanu oziroma njegovemu kreditno nesposobnemu podjetju Monera za plačilo prvega svežnja delnic Dela Revij pridobila 7,5 milijona evrov posojila, kredit pa je bil povsem nezavarovan in nikoli vrnjen.

"Da bi se izognili odločanju na kreditnem odboru banke, so Raščanovi družbi pod pretvezo nakupa delnic neke srbske družbe nakazali še dodatnih 5,5 milijona evrov, s čimer so banko oškodovali za 13 milijonov evrov,"je pojasnil Krumpak in navkljub drugačnim trditvam obrambe zatrdil, da Nova KBM ni dobila povrnjenega niti evra, kredit pa so morali v sklopu sanacije bančnega sistema prenesti na DUTB.