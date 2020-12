Rasističen zapis v Demokraciji: 'Gre za zlorabo Boga'

"To pomeni ne samo rušenje demokratičnih standardov in brutalen verbalni napad, gre za šolski primer kaznivega spodbujanja sovraštva in nestrpnosti, zato bi morali reagirati organi pregona", je glede rasističnega zapisa v tedniku Demokracija, o katerem smo poročali včeraj, jasen odvetnik in dober poznavalec kazenskega prava Blaž Kovačič Mlinar.

Kot je povedal za oddajo 24UR ZVEČER : "Tukaj pa gre za zelo jasno kršitev 297. člena kazenskega zakonika, ki inkriminira tako imenovani sovražni govor. Oziroma javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Dejansko menim, da je to eden izmed bolj brutalnih napadov na zavarovano dobrino neke demokratične družbe, strpnega sožitja. In tukaj mislim, da bi morali organi pregona reagirat."

Za zapise v slogu, da se lahko Bog spravi na določeno vrsto škodljivih ljudi, je kazensko odgovoren ne le pisec. Ampak tudi urednik, ki je to spravil v javni prostor, pravi naš sogovornik.

"Gre za tako imenovani slipery slope - za spolzek hrib. Malo po malo bomo prišli do situacije, ko bodo takšne izjave postale nekaj normalnega. In tega ne smemo dopustiti."

Revija, ki ji tudi rasistične naslovnice niso tabu, tokratno objavo opravičuje kot - pozor - gloso. A niti to odgovornih v ničemer ne odvezuje kazenske odgovornosti, je jasen.

'Gre za zlorabo Boga'

Duhovnik in urednik revije Ognjišče Božo Rustja je v oddaji 24UR ZVEČER poudaril, da "Bog ni Bog, ki bi ustvarjal viruse, s katerimi bi uničeval katerokoli skupino ljudi".

V tem primeru gre gotovo za zlorabo Boga in to je stalna skušnja, ki v zgodovini ni nova. Človek je skozi zgodovino Boga večkrat uporabil zato, da je upravičeval svoje nazore in dejanja, pripoveduje. Kar pa je nedopustno, saj, ko je človek z Bogom upravičeval svoja dejanja, naj bodo to umori ali pobijanje skupin ljudi, so bili za človeštvo to hudi časi, svari Rustja.

Pri tem je opozoril še, da je smo ga na našem območju začeli upodabljati kot belega, v Afriki pa ga upodabljajo drugače, kot temnopoltega:"Prepričan sem, da v vsakem primeru usliši molitve svojih ljudi".

"Nobenega zapisa, s katerim bi nekdo pozival k uničenju skupine ljudi, pobojem ali kaj podobnega, ne bi objavil", je jasen.

Kako pa vidi stopnjevanje žaljivk, raznoraznih žaljivih zapisov, tudi med politiki?"Vse to je zaskrbljujoče, saj večji vpliv kot ima oseba, bolj mora biti pri svojih izjavah previdna. Saj njegove besede odmevajo v širšem okolju in potem daje vtis, da so taki pozivi k sovražnosti dovoljeni,"opozarja.

"Ljudje so zaradi epidemije negotovi, mnogi so v stiskah, najmanj kar nam zdaj koristi so sovražni pozivi. Potrebovali bi besede upanja, ki bi dajale ljudem novo moč," sklene Rustja.