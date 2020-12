Rasističen zapis v Demokraciji pod drobnogledom Policije

Kot so za 24ur.com potrdili na Policijski upravi Ljubljana, je Policija prejela več prijav v povezavi z rastističnim zapisom, objavljenim v reviji Demokracija. O zadevi so obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo, ob tem pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil in dokazov v skladu z njihovimi usmeritvami, so še dodali.

Za oddajo 24UR ZVEČER je odvetnik Blaž Kovačič Mlinar dejal, da "gre za zelo jasno kršitev 297. člena Kazenskega zakonika, ki inkriminira t.i. sovražni govor. Oziroma javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Dejansko menim, da je to eden izmed bolj brutalnih napadov na zavarovano dobrino neke demokratične družbe, strpnega sožitja. In tukaj mislim, da bi morali organi pregona reagirati."

Na opravičevanje revije Demokracija, da gre za gloso, pa jasno pravi: "Tukaj poimenovanje ne spremeni vsebine. Gre za jasno zmerjanje, žalitev. Izpolnjeni so po mojem mnenju vsi zakonski znaki tega kaznivega dejanja."

Duhovnik in urednik revije Ognjišče Božo Rustjapa je v oddaji 24UR ZVEČER poudaril, da "Bog ni Bog, ki bi ustvarjal viruse, s katerimi bi uničeval katerokoli skupino ljudi". V tem primeru gre gotovo za zlorabo Boga, in to je stalna skušnja, ki v zgodovini ni nova. Človek je skozi zgodovino Boga večkrat uporabil zato, da je upravičeval svoje nazore in dejanja, pripoveduje. Kar pa je nedopustno, saj so bili, ko je človek z Bogom upravičeval svoja dejanja, naj bodo to umori ali pobijanje skupin ljudi, za človeštvo to hudi časi, svari Rustja.