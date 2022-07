Rasistični napad v Ljubljani? 'Moški je s steklenico zamahnil po mojem obrazu'

Na skoraj dvominutnem posnetku moški v kratkih hlačah, široki srajci in s čepico pristopi do dveh moških, ki v parku sedita na klopci. Začne ju ozmerjati in kričati. En izmed moških na klopci ga prosi, naj odide, saj da v park ni prišel z namenom, da bi se pretepal. Razburjen moški se nato vrne k sosednji klopci, s tal pobere steklenico, in nadaljuje s kričanjem in žaljenjem. Nato se je vrnil do moških, ki sta sedela in snemala dogajanje, in zopet pričel z kričanjem in žaljenjem, pozval je tudi k pretepu. Moški je razgrajača nato še enkrat pozval, naj odide.

Podrobnejši zapis dogajanja na družbenem omrežju

V zapisu je Walid navedel, da je prejšnjo sredo zvečer s prijateljem sedel v parku in se pogovarjal. Do njiju je pristopil nek moški in rekel: "Hej nigra, ali imata vžigalnik?"

Vprašal ga je, zakaj ga naslavlja s to besedo. Moški se je nato razjezil in začel kričati ter ju žaliti. "Začel sem ga snemati s telefonom, ker sem upal, da se bo prestrašil in odnehal. Žal pa ga je moja poteza še bolj razjezila. Rekel sem mu, da naj se pomiri in usede, saj nisem prišel sem, da bi se prepiral ali tepel," je v zapisu pojasnil Walid in dodal, da je nekaj ljudi do njega in njegovega prijatelja pristopilo in se opravičilo za moškega, ki ju je žalil. "Rekli so, da govori neumnosti in da naj ne misliva, da so vsi takšni. Svetovali so mi, da naj ne reagiram na njegove žaljivke. "Seveda," sem jim odvrnil. Nisem tukaj, da bi se tepel."

V zapisu je nato pojasnil, da se jima je moški, ko so ostali odšli, ponovno približal. "Tokrat je imel v roki steklenico vina in kar naenkrat je z njo silovito zamahnil po mojem obrazu. Padel sem na tla in za nekaj trenutkov omedlel, on pa je pobegnil, brez da bi sploh preveril, kaj se je zgodilo z mano," navaja v zapisu in dodaja, da je čez 10 minut na kraj dogajanja prišla policija. Pokazal jim je posnetek, čeprav je bil popolnoma v šoku in "sploh nisem čutil bolečine, čeprav sem bil krvav."

Policija naj bi ga vprašala, če želi podati prijavo, a jim je rekel, da ne, da si želi samo domov. "Ko pa sem prišel v azilni dom, sem se začel počutiti slabo. Bolečina je postajala vse močnejša in bil sem zelo šibak," je še zapisal in dodal, da se je odpravil na urgenco, kjer so mu povedali, da ima zlomljeno čeljust in da potrebuje operacijo. "Čez noč so me zadržali tam in me takoj zjutraj operirali. Zdaj imam v čeljusti ploščice ter šest vijakov in osem tednov ne smem jesti nič drugega kot redko juho," je navedel v zapisu.

Zapis je zaključil s pojasnilom, da je bil danes odpuščen domov. "Vrnil sem se v azilni dom, se stuširal in počival. Šele zdaj je začelo prihajati za mano, kaj se mi je pravzaprav sploh zgodilo." Dodal je, da je svojo državo zapustil, ker je potreboval varnost. "Mislil sem, da je Slovenija varna in da tukaj ljudje ne sodijo drugih po barvi njihove kože. Toda motil sem se. Bil sem brutalno napaden v centru svojega novega mesta, na klopci, kjer vsak večer sedim in opazujem mimoidoče, da lažje pozabim na svoje težave." Zapis je zaključil z besedami, da se bo po takšnem napadu "zelo težko še počutil sprejetega in varnega."

Policija poziva k prijavi nasilnih dejanj

Na PU Ljubljana so nam potrdili, da je bil operativno komunikacijski center PU Ljubljana 29. 6. 2022 ob 20.uri, obveščen o pretepu med osebami v Miklošičevem parku: "Policisti so na kraju izsledili osebo, ki pa ni želela ničesar prijaviti in sodelovati vpostopku. Ker na ta način okoliščin dogodka niso mogli ugotoviti so osebo seznanili z nadaljnjimi možnostmi obravnave in dogodek zabeležili."

Oškodovanec se je nato 4. 7. 2022, po obravnavi v zdravstveni ustanovi, zglasil na policijski postaji Ljubljana Center, kjer je naznanil kaznivo dejanje v katerem je bil poškodovan, nadaljujejo na PU Ljubljana: "Po doslej znanih podatkih je oškodovanec utrpel lahke telesne poškodbe."

Vse okoliščine kaznivega dejanja policisti še ugotavljajo, prav tako identiteto osumljenca.

"Policija vsa kazniva dejanja povezana z diskriminacijo in nasiljem obravnava z vso skrbnostjo in se zavzema za ničelno toleranco do nasilja. Iz tega razloga pozivamo tudi vse morebitne oškodovance, ki so žrtve kakršnih koli ravnanj z elementi nasilja, da jih prijavijo. S toleriranjem in neprijavo tovrstnih dogodkov se namreč storilcem daje občutek, da so taka ravnanja v nekaterih primerih celo dopustna," še opozarjajo na PU Ljubljana.