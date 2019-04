Rasizem sredi Ljubljane: natakarica zaradi smradu iz lokala napotila francoska dijaka

V lokalu so se danes zavili v molk, češ da želijo, da se vsa zadeva umiri. Za nekatere medije pa so v minulih dneh pojasnjevali, da se tisti večer ni zgodilo nič nenavadnega. Na smrad – šlo je za vonj po znoju – sta opozorila dva gosta, natakarica pa je zaradi težav s poznavanjem jezika smrad nakazala tako, da si je zatisnila nos. Ta se zdaj brani, da je fantu namignila, da naj se gre domov stuširat in da bi se potem lahko vrnil.

"Imamo Francoza, ki ne govori angleško, in Francoza, ki slabo govori angleško. In kaj smo dobili? Res neljub dogodek, ki nima veze z rasizmom. Ne čutim se kriv za rasizem,"je za Planet TVdogodek komentiral lastnik ljubljanskega kluba Shooters Aleš Prestor.

Kolumnistka časopisa Dnevnik Tanja Lesničar Pučko, ki je zgodbo razkrila, pa opozarja pred "tezo smradu". "Od zgodovine rasizma vemo, da vedno bilo tako, da je drugi smrdel … In to ni imelo veze z vonjem, šlo je za poniževanje," opozarja sogovornica. In dodaja: "Šlo je za to, da se je pod krinko nekega domnevnega telesnega vonja seveda manifestiral najbolj očiten rasizem."

"Dejstvo je, da je bil dijak prizadet in to je treba tudi opaziti," pa je k temu pristavi ravnatelj.

In medtem ko se v ljubljanskem klubu branijo tudi s tem, da jih vsak dan obišče kopica turistov najrazličnejših ras, narodnosti in spolne usmerjenosti, pa so na Gimnaziji Poljane zgroženi, ker česa podobnega ne pomnijo.