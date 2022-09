'Rasizem zastruplja srca in misli, storite več, kot le odložite orožje'

Pet slovenskih veteranskih organizacij je v Ljubljani na tradicionalnem pohodu za mir nagovorilo vse ljudi, naj odložijo orožje in se ponovno zavežejo življenju v sožitju drug z drugim. Shod je potekal na pobudo Svetovne federacije veteranov in Organizacije združenih narodov na temo 'Konec rasizma – Gradite mir'.

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Zveza društev vojnih invalidov, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Zveza policijskih veteranskih društev Sever in Zveza društev in klubov Moris, ki so vse članice Svetovne federacije veteranov, so na skupnem pohodu korakale čez center Ljubljane in se ustavile na mestnem trgu. Na čelu pohoda je igral policijski orkester.

icon-expand Pet veteranskih organizacij je v Ljubljani spodbujalo ljudi k miru. FOTO: Bobo

Generalni sekretar OZN Antonio Guterres je v poslanici ob mednarodnem dogodku zapisal, da rasizem zastruplja srca in misli ljudi ter spodkopava mir. Podreti bi morali strukture, ki podpirajo rasizem, glasove sovražnega govora pa zadušiti z enotnim in vztrajnim krikom po resnici. Guterres je zato spodbudil ljudi, naj storijo več, kot le odložijo orožje, naj potrdijo vezi solidarnosti, ki jih delijo kot človeška bitja, in se lotijo gradnje boljšega in bolj miroljubnega sveta, so njegovo poslanico prebrali na dogodku. Pečan: Spopadi zadnjih 50 let imajo ekonomske povode Mir je zelo zlorabljena beseda, je opozoril slavnostni govornik Gregor Pečan, sicer predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev. Spomnil je na čas antične Grčije, ko je še veljalo, da se med olimpijskimi igrami odloži orožje in zavlada popoln mir. Danes olimpijskemu gibanju to ne uspeva več, je obžaloval.

