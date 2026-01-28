Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Rasno profiliranje v trgovini: 'Dejal je, da temnopoltim ne zaupa'

Ljubljana, 28. 01. 2026 11.54 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
M.P. STA
Temnopolti moški v trgovini z oblačili

Zagovornik načela enakosti je v postopku ugotavljanja diskriminacije v trgovini z oblačili v centru prestolnice ugotovil, da je varnostnik temnopoltega kupca, ki ga je spremljal in nato tudi zadržal, diskriminiral na podlagi barve kože. Zagovornik je primer v nadaljnjo obravnavo predal inšpektoratu za notranje zadeve, je sporočil Zagovornik.

Na Zagovornika načela enakosti se je obrnil temnopolt posameznik, ki je dejal, da ga je v eni izmed trgovin z oblačili v centru Ljubljane varnostnik veliko strožje nadzoroval kot ostale stranke. Ko je moški že zapustil trgovino, je od njega celo zahteval, da se vrne nazaj in ga potisnil proti prostoru za osebje, čeprav mu je kupec že izven trgovine pokazal vsebino vrečke in račun za nakupljeno.

Ko je varnostnik vrečko pregledal še enkrat in ugotovil, da kupec ni ničesar ukradel, mu je dejal, da temnopoltim ne zaupa. Dogodek se je delno odvijal pred očmi drugih strank, zato se je kupec čutil ponižan in je ravnanje doživel tudi kot poseg v pravico do osebnega dostojanstva.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije varnostno službo prosil za več pojasnil, s katerimi bi ta lahko upravičila ravnanje varnostnika in ovrgla sum diskriminatornega ravnanja. A tam so zanikali, da bi varnostnik izražal mnenja, povezana z barvo kupčeve kože.

Navedli so, da je varnostnik ukrepal na podlagi "zaznanih neskladij" in "utemeljenih razlogov". Niso pa pojasnili, kakšna neskladja in utemeljene razloge je zaznal prav pri tem kupcu. Prav tako niso posredovali podatkov o merilih, na podlagi katerih se varnostniki odločajo, katere kupce bodo nadzorovali in jih zadržali.

Moški v trgovini z oblačili (fotografija je simbolična)
Moški v trgovini z oblačili (fotografija je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Kljub več pozivom Zagovornika niso predložili niti podatkov o tem, kolikokrat so nadzore, kot ga je bil deležen konkretni kupec, opravili v posameznih mesecih pred tem dogodkom ter kolikokrat in zakaj so opravili podobne preglede na dan, ko so pregledali tega kupca. Po zakonu o zasebnem varovanju so varnostne službe sicer dolžne beležiti tudi podatke o takšnih ukrepih, kot je zadržanje kupcev.

Kot je dodal Zagovornik, se varnostni službi tako ni uspelo razbremeniti očitka, da je njen varnostnik temnopoltega kupca sprva spremljal in nato tudi zadržal zaradi barve njegove kože. Zato je ugotovil, da je varnostnik kupca diskriminiral. "S strožjim nadzorom in uporabo strožjega ukrepa kot pri drugih strankah je posegel v njegovo pravico, da je pri nakupovanju obravnavan enako kot drugi nakupovalci ne glede na barvo kože in druge osebne okoliščine," so odločitev utemeljili v sporočilu za javnost.

Zagovornik je primer v nadaljnjo obravnavo predal Inšpektoratu RS za notranje zadeve.

zagovornik naleča enakosti diskriminacija rasno profiliranje barva kože

Svoboda za manj stroga pravila za normirance

'Osebne podatke otrok s spletom vse pogosteje delijo starši in sorodniki'

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
bibaleze
Portal
Konec kraljevskega zakona: po 25 letih ločitev nizozemskega kraljevskega para
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
-64 stopinj in troje otrok: vsakdan v najhladnejšem mestu na svetu
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Prvi pozitiven nosečniški test na Kmetiji
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
Zakaj se v nosečnosti pojavi vrtoglavica?
zadovoljna
Portal
V prosojni obleki je pritegnila vso pozornost
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zvezdana Mlakar: "Zrelost ni konec, je širina. In najboljše šele prihaja."
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Zamolčana posvojitev je končno prišla na dan
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
Tihi ubijalec, ki se skriva v naši kuhinji
vizita
Portal
Kaj storiti, ko izveste za diagnozo?
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Sok, ki lahko vpliva na zdravje srca
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Onesnažen zrak povzroča to bolezen
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
Zakaj imajo žita posebno mesto v zdravi prehrani
cekin
Portal
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Portugalska ima eno največjih zalog zlata v Evropi: zakaj ga še vedno hrani?
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Domeno kupil za 18 evrov, prodal pa za vrtoglavo vsoto
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
moskisvet
Portal
Igralec priklopljen na aparate: bori se za življenje
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Znaki, da ste preveč obsedeni z nogometom
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Ta gumb v avtomobilu izboljša vidljivost med vožnjo
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
Wings for Life World Run se vrača v Slovenijo z novo traso
dominvrt
Portal
Tako vlomilci ugotovijo, kdaj vas ni doma
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Tako se bo stara posoda svetila kot nova
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
Kako pozimi pri delu od doma prihraniti pri ogrevanju?
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
To so kandidati za sejanje v februarju in marcu
okusno
Portal
Fit recepti: 3 nizkokalorični obroki, pripravljeni v hipu!
Svetovno znani piškoti, ki se topijo v ustih
Svetovno znani piškoti, ki se topijo v ustih
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
voyo
Portal
Nemir
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469