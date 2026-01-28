Rasno profiliranje v trgovini: 'Dejal je, da temnopoltim ne zaupa'

Na Zagovornika načela enakosti se je obrnil temnopolt posameznik, ki je dejal, da ga je v eni izmed trgovin z oblačili v centru Ljubljane varnostnik veliko strožje nadzoroval kot ostale stranke. Ko je moški že zapustil trgovino, je od njega celo zahteval, da se vrne nazaj in ga potisnil proti prostoru za osebje, čeprav mu je kupec že izven trgovine pokazal vsebino vrečke in račun za nakupljeno. Ko je varnostnik vrečko pregledal še enkrat in ugotovil, da kupec ni ničesar ukradel, mu je dejal, da temnopoltim ne zaupa. Dogodek se je delno odvijal pred očmi drugih strank, zato se je kupec čutil ponižan in je ravnanje doživel tudi kot poseg v pravico do osebnega dostojanstva.

Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije varnostno službo prosil za več pojasnil, s katerimi bi ta lahko upravičila ravnanje varnostnika in ovrgla sum diskriminatornega ravnanja. A tam so zanikali, da bi varnostnik izražal mnenja, povezana z barvo kupčeve kože. Navedli so, da je varnostnik ukrepal na podlagi "zaznanih neskladij" in "utemeljenih razlogov". Niso pa pojasnili, kakšna neskladja in utemeljene razloge je zaznal prav pri tem kupcu. Prav tako niso posredovali podatkov o merilih, na podlagi katerih se varnostniki odločajo, katere kupce bodo nadzorovali in jih zadržali.

Moški v trgovini z oblačili (fotografija je simbolična) FOTO: Shutterstock