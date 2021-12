Do kam še lahko gredo cene nepremičnin? Po podatkih Sursa smo bili drugi v Evropi po rasti cen nepremičnin v drugem četrtletju letos glede na prvo. Glede na lansko pomlad, so cene zrasle za skoraj 10 odstotkov. Rabljena stanovanja v Ljubljani so se podražila za 11,9 odstotka, v Mariboru za skoraj 15 odstotkov.

"Mi smo Bellevue prodajali po 2300, zdaj ga pod 4500 sploh ni, pravzaprav so se cene od leta 2017 podvojile," opaža nepremičninski posrednik Zoran Djukić iz agencije Stoja, ki nepremičnin več ne prodaja običajnim kupcem, saj si jih po takih cenah ne morejo privoščiti. "Manjka nam za naše slovenske kupce, normalne ljudi, ki so pridni, v službah, ki težko zaslužijo denar, ki nimajo prihrankov, manjka nam stanovanj za normalne poštene, delovne ljudi v rangu 3500 evrov," nadaljuje Djukić.

A takšni do kredita zaradi omejitev Banke Slovenije sploh ne pridejo, opozarja prvi mož NLB, Blaž Brodnjak: "Recimo tipično slovensko povprečno gospodinjstvo, dva starša in dva otroka s povprečnima plačama, so zaradi odbitnih postavk za otroke kreditno nesposobni. Tudi za pralni stroj, ne samo za stanovanje. Pa da nekdo s povprečno plačo in enim otrokom sploh ni kreditno sposoben, je unikatno v svetu in nikjer drugje tako ne žalijo in ponižujejo svojih lastnih državljanov."

Poteka veliko razslojevanje kupcev nepremičnin, saj se kupci, ki povprašujejo po stanovanjih za lastno uporabo, ne morejo kosati s kupci, ki stanovanja kupujejo kot investicijo oziroma naložbo, opažajo na Gursu. Očitno pa tudi bankirji. "Dogaja se veliko razslojevanje v družbi, tisti, ki imajo in si lahko privoščijo, imajo dostop do zgodovinsko najnižje ravni cen posojil in do posojil samih. Tisti, ki pa posojila res potrebujejo, pa nimajo dostopa. Zgodovinsko razslojevanje, materialno razslojevanje, o tem govorim javno že nekaj časa, in kolegice in kolegi v Banki Slovenije tega ne želijo slišati. Kot, da živijo na drugem planetu," pojasni Brodnjak.

A od kod potem prihaja denar za nakupe? "Manjše so odobritve kreditov in tudi risk je bolj občutljiv na kreditojemalce, ampak definitivno se sproščajo sredstva z računov, ki presegajo 24 milijard, ker se ljudje strašno bojijo inflacije," pravi Djukić. In očitno bodo cene še nekaj časa rasle, je prepričan nepremičninski posrednik.