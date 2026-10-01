Rast cen stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji nad povprečjem EU

Medletna rast cen med aprilom in junijem je bila tako v EU kot v evrskem območju nekoliko nižja kot v prvem letošnjem četrtletju, ko je dosegla 5,1 oz. 4,6 odstotka, kažejo danes objavljeni podatki evropskega statističnega urada Eurostat.

Četrtletna rast pa je bila glede na prvo letošnje trimesečje, ko je bila pri 1,1 oz. 0,9 odstotka, nekoliko pospešena.

Po članicah EU so bile medletno gledano cene stanovanjskih nepremičnin v drugem letošnjem trimesečju nižje le na Finskem (-2,7 odstotka), v Luksemburgu (-2,2 odstotka) in Franciji (-0,8 odstotka). Najvišjo rast so zabeležili na Portugalskem (+16,5 odstotka), v Bolgariji (+15,5 odstotka), Litvi (+14,3 odstotka) in na Slovaškem (+13,6 odstotka).

V Sloveniji so bile cene glede na drugo lansko trimesečje višje za 9,1 odstotka, s čimer je bila rast precej nad povprečjem EU in evrskega območja.

V primerjavi drugega in prvega letošnjega četrtletja pa so se cene stanovanjskih nepremičnin znižale le na Madžarskem (-1,4 odstotka) in v Franciji (-0,8 odstotka). Najvišjo rast so medtem zabeležile Litva (+5,0 odstotka), Bolgarija (+4,5 odstotka), Romunija (+4,4 odstotka) in Latvija (+3,9 odstotka). V Sloveniji je bila četrtletna rast triodstotna.