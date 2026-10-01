Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Rast cen stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji nad povprečjem EU

Luxembourg, 01. 10. 2026 12.56 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
STA
Stanovanja v Ljubljani

Cene stanovanjskih nepremičnin v EU so bile v drugem letošnjem trimesečju za 4,7 odstotka višje kot v enakem obdobju lani. V evrskem območju je bila medletna rast štiriodstotna. V primerjavi s prvim letošnjim četrtletjem je bila rast 1,2- oz. 1,1-odstotna. V Sloveniji so bile cene medletno višje za 9,1, v četrtletni primerjavi pa za tri odstotke.

Nedosegljivost lastnega stanovanja
Nedosegljivost lastnega stanovanja
FOTO: Bobo

Medletna rast cen med aprilom in junijem je bila tako v EU kot v evrskem območju nekoliko nižja kot v prvem letošnjem četrtletju, ko je dosegla 5,1 oz. 4,6 odstotka, kažejo danes objavljeni podatki evropskega statističnega urada Eurostat.

Četrtletna rast pa je bila glede na prvo letošnje trimesečje, ko je bila pri 1,1 oz. 0,9 odstotka, nekoliko pospešena.

Po članicah EU so bile medletno gledano cene stanovanjskih nepremičnin v drugem letošnjem trimesečju nižje le na Finskem (-2,7 odstotka), v Luksemburgu (-2,2 odstotka) in Franciji (-0,8 odstotka). Najvišjo rast so zabeležili na Portugalskem (+16,5 odstotka), v Bolgariji (+15,5 odstotka), Litvi (+14,3 odstotka) in na Slovaškem (+13,6 odstotka).

V Sloveniji so bile cene glede na drugo lansko trimesečje višje za 9,1 odstotka, s čimer je bila rast precej nad povprečjem EU in evrskega območja.

V primerjavi drugega in prvega letošnjega četrtletja pa so se cene stanovanjskih nepremičnin znižale le na Madžarskem (-1,4 odstotka) in v Franciji (-0,8 odstotka). Najvišjo rast so medtem zabeležile Litva (+5,0 odstotka), Bolgarija (+4,5 odstotka), Romunija (+4,4 odstotka) in Latvija (+3,9 odstotka). V Sloveniji je bila četrtletna rast triodstotna.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
nepremičnine cene stanovanj Eurostat slovenski nepremičninski trg gospodarstvo

Sviz kritičen do sestave sveta za reformo šolstva: 'Manjkajo praktiki'

Proti Žuglju in nekdanjim sodelavcem naj bi stekla sodna preiskava

24ur.com V zadnjem lanskem četrtletju Slovenija z najvišjo rastjo cen stanovanj
Cekin.si Kaj se dogaja s slovensko gospodarsko rastjo?
24ur.com Gospodarska rast lani 1,1-odstotna
24ur.com Cene stanovanjskih nepremičnin v EU so bile jeseni višje
24ur.com Gospodarska rast se umirja, a je vseeno nad pričakovanji
24ur.com Komisija napoved gospodarske rasti za območje evra rahlo znižala
24ur.com Slovenija v tretjem četrtletju s 3,4-odstotno gospodarsko rastjo
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
LevoDesniPles
01. 10. 2026 14.21
lol v ua vam stanovanje podarijo, pa še zastonj imate tečaj kampiranja tabornikov s pionirćkom XD
Odgovori
0 0
2mt8
01. 10. 2026 14.19
Cene nepremičnin poganja navzgor balkanski kokainski denar ki se pere skozi gradnjo luksuznih nepremičnin. EU to ve, a dela se, kot da ne ve.
Odgovori
0 0
wsharky
01. 10. 2026 14.09
vsaj pri enen dejavniku smo napovprečni v EU, hvala vladi Janeza Janše
Odgovori
+1
1 0
Komentatorka41
01. 10. 2026 14.06
Sramota. In obljube, da bodo poskrbeli za mlade? Prelomljene takoj po volitvah (vsakih, da ne bo pomote)
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik1888402
01. 10. 2026 13.54
Naj drazijo. V obraz jim bo pocilo.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Princ George mora pri 13 letih upoštevati pravilo, ki bi presenetilo mnoge najstnike
Dojenje v Sloveniji: večina mam začne, potem pa se zgodba pogosto spremeni
Dojenje v Sloveniji: večina mam začne, potem pa se zgodba pogosto spremeni
'Ko sem bila jaz tvojih let ...' Opustite takšne fraze, če želite mir v hiši
'Ko sem bila jaz tvojih let ...' Opustite takšne fraze, če želite mir v hiši
Hčerka je prava kopija slavne mame
Hčerka je prava kopija slavne mame
zadovoljna
Portal
Pri 54 letih pokazala postavo, ki ji jo številni zavidajo
Ženske po 40. letu jo obožujejo, a strokovnjaki opozarjajo na eno stvar
Ženske po 40. letu jo obožujejo, a strokovnjaki opozarjajo na eno stvar
Hlače, ki bodo največji hit letošnje jeseni
Hlače, ki bodo največji hit letošnje jeseni
Dolgo je skrival srečo, zdaj je razkril veliko novico
Dolgo je skrival srečo, zdaj je razkril veliko novico
vizita
Portal
3 vrste jesenskega sadja, ki lahko izboljšajo vašo prebavo
Hladen zrak in astma: zakaj se dihanje pri nekaterih jeseni poslabša?
Hladen zrak in astma: zakaj se dihanje pri nekaterih jeseni poslabša?
Tudi majhne količine alkohola vplivajo na vaše zdravje
Tudi majhne količine alkohola vplivajo na vaše zdravje
Kdaj lahko pričakujete prve rezultate vadbe
Kdaj lahko pričakujete prve rezultate vadbe
cekin
Portal
Ko je slišala ponudbo za povišico, je takoj dala odpoved
Majhna nepremičnina, visoka cena: v Ljubljani prodajajo sobo za 58.000 evrov
Majhna nepremičnina, visoka cena: v Ljubljani prodajajo sobo za 58.000 evrov
Slovenci za kilogram tega izdelka delamo že 103 minute
Slovenci za kilogram tega izdelka delamo že 103 minute
V Sloveniji bodo največ priložnosti imeli ljudje s temi znanji
V Sloveniji bodo največ priložnosti imeli ljudje s temi znanji
moskisvet
Portal
Skrivnost ljudi, ki iz discipline naredijo način življenja
Po 34 letih konec: zapušča moža, v ozadju njegovo skrivno spletno življenje
Po 34 letih konec: zapušča moža, v ozadju njegovo skrivno spletno življenje
10 let brez britvice: moški se ne pritožujejo
10 let brez britvice: moški se ne pritožujejo
Ne Pariz, ne London: To je najboljše evropsko mesto za življenje
Ne Pariz, ne London: To je najboljše evropsko mesto za življenje
dominvrt
Portal
Po sončnem in toplem začetku oktobra prihaja preobrat: v gorah bi lahko zapadel prvi sneg
Napako pri shranjevanju drv dela skoraj vsak Slovenec. Posledice opazijo šele pozimi
Napako pri shranjevanju drv dela skoraj vsak Slovenec. Posledice opazijo šele pozimi
Večina jo vrže stran, strokovnjaki pa pravijo, da je lahko zelo uporabna
Večina jo vrže stran, strokovnjaki pa pravijo, da je lahko zelo uporabna
Ta zvok pri oknu pogosto pomeni, da se težave šele začenjajo
Ta zvok pri oknu pogosto pomeni, da se težave šele začenjajo
okusno
Portal
Slive niso samo za cmoke in marmelado: 10 odličnih idej, kako jih uporabiti
Marmorni kolač, ki bi ga Luka postregel v hotelu s petimi zvezdicami
Marmorni kolač, ki bi ga Luka postregel v hotelu s petimi zvezdicami
Kosilo v manj kot 20 minutah: kremna juha, ki je pripravljena skoraj mimogrede
Kosilo v manj kot 20 minutah: kremna juha, ki je pripravljena skoraj mimogrede
Sodnike navdušil že prvi grižljaj kolača: 'Preseneča, da ni nasiten'
Sodnike navdušil že prvi grižljaj kolača: 'Preseneča, da ni nasiten'
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Zgodba Taylor Swift
Zgodba Taylor Swift
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
V imenu hčere
V imenu hčere
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984