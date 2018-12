Kako nastane sneg?

Padavine nastajajo visoko v oblakih, kjer je temperatura skozi vse leto globoko pod ničlo, trenutno okoli –30, –40 stopinj Celzija. Pri takšni temperaturi je večina vode v obliki ledenih kristalčkov, nekaj je tudi podhlajenih kapljic, veliko vode je skrite v plinastem agregatnem stanju. Če je kristalčkov in vlage dovolj, se vodna para iz zraka začne izločati na kristalčkih in na ta način snežinke rastejo. Snežinke visoko v oblakih so zelo majhne in so v veliki večini pravilnih oblik.