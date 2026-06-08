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Slovenija

Rast pritožb pri dostopu do informacij javnega značaja: lani več kot 900 primerov

Ljubljana, 08. 06. 2026 15.47 pred 17 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
STA L.M.
Sprejem informacijske pooblaščenke pri predsednici države

Predsednica Nataša Pirc Musar je sprejela informacijsko pooblaščenko Jeleno Virant Burnik, ki ji je predstavila letno poročilo organa za lansko leto. Na srečanju sta izpostavili pomen neodvisnega nadzora institucij v času hitre digitalizacije in razvoja umetne inteligence, so zapisali v uradu predsednice.

Predsednica Nataša Pirc Musar je poudarila, da so močne, strokovne in neodvisne nadzorne institucije ključne za varovanje pravic, za transparentno delovanje javnih institucij ter za zaupanje ljudi v demokratično in pravno državo, je zapisano v objavi.

Posebno pozornost sta sogovornici namenili novim nalogam Informacijskega pooblaščenca pri nadzoru nad izvajanjem akta o umetni inteligenci. Izpostavili pa sta tudi pomen pravice do dostopa do informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov.

Sprejem informacijske pooblaščenke pri predsednici države
Sprejem informacijske pooblaščenke pri predsednici države
FOTO: Bobo

Delo Informacijskega pooblaščenca je lani sicer zaznamoval izrazit porast pritožb in prijav na vseh področjih. Na področju dostopa do informacij javnega značaja, kjer število pritožb narašča iz leta v leto, je Informacijski pooblaščenec lani obravnaval več kot 900 pritožb, kar je skoraj 20 odstotkov več kot leta 2024.

Na področju varstva osebnih podatkov pa je Informacijski pooblaščenec lani zabeležil še posebno skokovit porast postopkov. Število vseh nadzornih, prekrškovnih in čezmejnih se je povečalo za več kot 40 odstotkov.

Sprejem informacijske pooblaščenke pri predsednici države
Sprejem informacijske pooblaščenke pri predsednici države
FOTO: Bobo

Informacijski pooblaščenec je lani izdal tudi skoraj 40 odstotkov več mnenj o zakonodajnih predlogih, ki niso ustrezno upoštevali varstva osebnih podatkov. Poudarili so še, da lahko upoštevanje pravil varstva osebnih podatkov izboljša procese digitalizacije in zmanjša tveganja za razkritje in napačno obdelavo podatkov.

informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar varstvo osebnih podatkov umetna inteligenca letno poročilo
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zibertmi
08. 06. 2026 17.22
Predsednica Slovenije Natasa Pirc Musar je Izrael obtožila “genocida” nad Palestinci in dejala, da je dvigovala palestinsko zastavo v svoji palači, potem ko je novoimenovana proizraelska vlada v začetku tedna snela transparent v državnem parlamentu. “Genocid nad Palestinci še ni končan, prebivalci Gaze in Zahodnega brega pa ne živijo v miru in dostojanstvu. Palestinska zastava, dvignjena na fasado predsedniške palače, kjer bo ostala še en teden, nato pa bo v palači prikazana kot opomin vsem, ki obiskujejo mojo pisarno, nosi še širši pomen,” je v petek zapisala na X. “Stoji kot simbol hudih kršitev mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic, ne le v Palestini, temveč tudi drugod po svetu. Gre za preprost poziv k spoštovanju temeljnega načela civilizacije: človekovega dostojanstva – za vse," je dejala.
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