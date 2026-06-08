Rast pritožb pri dostopu do informacij javnega značaja: lani več kot 900 primerov

Predsednica Nataša Pirc Musar je poudarila, da so močne, strokovne in neodvisne nadzorne institucije ključne za varovanje pravic, za transparentno delovanje javnih institucij ter za zaupanje ljudi v demokratično in pravno državo, je zapisano v objavi.

Posebno pozornost sta sogovornici namenili novim nalogam Informacijskega pooblaščenca pri nadzoru nad izvajanjem akta o umetni inteligenci. Izpostavili pa sta tudi pomen pravice do dostopa do informacij javnega značaja in varstva osebnih podatkov.