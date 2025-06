Raste število nesreč: Voziti e-kolo ni enako kot voziti navadno kolo

Ne le električni oz. e-skiroji, vse bolj priljubljeno prevozno sredstvo so pri nas tudi e-kolesa. In nesreč je vse več. Lani jih je bilo 83, v katerih so bili udeleženi e-kolesarji, kar je za skoraj četrtino več kot leto prej, za polovico več je bilo huje poškodovanih, en kolesar, ki ni imel zaščitne čelade, je umrl. Veliko poškodovanih je bilo starejših od 65 let. Voziti e-kolo ni enako kot voziti navadno kolo, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa, ki za večjo varnost na cestah tistih, ki uporabljajo e-kolesa, organizirajo tudi brezplačne preventivne delavnice.