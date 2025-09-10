Svetli način
Slovenija

Število bančnih goljufij raste, letos že 2,5 milijona škode

Ljubljana, 10. 09. 2025 14.23 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Avtor
L.M.
V zadnjem času se v Sloveniji pojavlja vse več primerov spletnih goljufij, pri katerih se nepridipravi predstavljajo kot bančni uslužbenci. Svoje žrtve nagovarjajo prek SMS in MMS sporočil, ki na prvi pogled delujejo, kot da jih pošiljajo banke. Policija opozarja, da so ob nepazljivosti lahko resno ogrožena vsa sredstva na bančnih računih. Letos so do zdaj prejeli že 79 prijav s skupno škodo v višini skoraj 2,5 milijona evrov, kar je več kot v celem lanskem letu, ko je bilo zabeleženih 47 prijav in okoli 2,1 milijona evrov škode.

Storilci na naključno izbrane telefonske številke pošiljajo sporočila, ki dajejo vtis, da prihajajo od bank. V sporočilih se pogosto pojavi lažna navedba o tehnični napaki ali nujni posodobitvi spletne banke, zraven pa povezava, ki vodi na ponarejeno spletno stran, čeprav navidezno izgleda kot prava bančna spletna stran, sporoča policija.

Če uporabnik klikne na povezavo in vpiše svoje podatke za dostop do spletne banke, jih pridobijo goljufi. S tem si omogočijo nepooblaščen dostop do računa, od koder lahko odtujijo vsa razpoložljiva sredstva ter zlorabijo vse plačilne in kreditne kartice.

Bančne kartice
Bančne kartice FOTO: Shutterstock

Da bi se izognili oškodovanju, policija svetuje, da za dostop vedno uporabljate uradne naslove banke prek brskalnika ali aplikacije, če se po kliku na povezavo odpre stran, ki deluje kot spletna banka pa ne vnašajte podatkov saj gre za prevaro. Policija opozarja, da prejeta sporočila, četudi so videti pristna, niso poslana s strani bank.

Banke vam nikoli ne bodo poslale SMS ali MMS sporočil z zahtevo po kliku na povezavo do spletne banke. Če vas slučajno oškodujejo morate zbrati vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, mobilne številke, IP-naslove) in se čim prej obrniti na policijo ter svojo banko.

bančne prevare policija goljufije
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
odpisani zasedli vlado
10. 09. 2025 20.52
Potrebno je v slovenijo naseliti še več balkancev,da se bodo take bančne goljufije nehale.Hahahahaha
ODGOVORI
0 0
osservatore
10. 09. 2025 15.19
+2
Število goljufij raste zaradi nerazgledanosti prebivalstva. Zanim nas koliko je bil star pirančan iz prejšnega prispevka: "Pirančan žrtev spletne prevare: z računa izgubil 8100 evrov", ki je prevrantu SAM ZAUPAL podatke o svojem transakcijskem računu in gesla. Tu ni več kaj dodati, razen: neumnost ni zastonj, celo neumnost je draga.
ODGOVORI
2 0
Smuuki
10. 09. 2025 15.11
+0
Robert nas je pahnil čez rob
ODGOVORI
2 2
Smuuki
10. 09. 2025 15.11
-1
Me zanima kako bo vlada in levi pol komentiral kam so uvrstili Slovenijo? Efini od držav v eu na črnem seznamu v družbi belorusije, rusije za pravne in civilne subjekte. Prenos denarja v usa in iz usa za nas ni več možen. So ponosni kam so nas uvrstili. Palestina, in nekaj držav iz afrike je naša primerljiva družba. Nižje res ne gre
ODGOVORI
2 3
Pacient2
10. 09. 2025 15.03
+1
A bomo ukinili digitalizaciji?
ODGOVORI
1 0
Nightingale
10. 09. 2025 14.59
+3
Ne raste število goljufij, raste število obupanih ljudi, ki nasedejo in niža se nivo inteligence...
ODGOVORI
3 0
