Število bančnih goljufij raste, letos že 2,5 milijona škode

Storilci na naključno izbrane telefonske številke pošiljajo sporočila, ki dajejo vtis, da prihajajo od bank. V sporočilih se pogosto pojavi lažna navedba o tehnični napaki ali nujni posodobitvi spletne banke, zraven pa povezava, ki vodi na ponarejeno spletno stran, čeprav navidezno izgleda kot prava bančna spletna stran, sporoča policija.
Če uporabnik klikne na povezavo in vpiše svoje podatke za dostop do spletne banke, jih pridobijo goljufi. S tem si omogočijo nepooblaščen dostop do računa, od koder lahko odtujijo vsa razpoložljiva sredstva ter zlorabijo vse plačilne in kreditne kartice.
Da bi se izognili oškodovanju, policija svetuje, da za dostop vedno uporabljate uradne naslove banke prek brskalnika ali aplikacije, če se po kliku na povezavo odpre stran, ki deluje kot spletna banka pa ne vnašajte podatkov saj gre za prevaro. Policija opozarja, da prejeta sporočila, četudi so videti pristna, niso poslana s strani bank.
Banke vam nikoli ne bodo poslale SMS ali MMS sporočil z zahtevo po kliku na povezavo do spletne banke. Če vas slučajno oškodujejo morate zbrati vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, mobilne številke, IP-naslove) in se čim prej obrniti na policijo ter svojo banko.
