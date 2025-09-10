Število bančnih goljufij raste, letos že 2,5 milijona škode

Storilci na naključno izbrane telefonske številke pošiljajo sporočila, ki dajejo vtis, da prihajajo od bank. V sporočilih se pogosto pojavi lažna navedba o tehnični napaki ali nujni posodobitvi spletne banke, zraven pa povezava, ki vodi na ponarejeno spletno stran, čeprav navidezno izgleda kot prava bančna spletna stran, sporoča policija.

Če uporabnik klikne na povezavo in vpiše svoje podatke za dostop do spletne banke, jih pridobijo goljufi. S tem si omogočijo nepooblaščen dostop do računa, od koder lahko odtujijo vsa razpoložljiva sredstva ter zlorabijo vse plačilne in kreditne kartice.