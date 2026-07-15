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Slovenija

Število tatvin v prestolnici raste, na ulicah več policistov

Ljubljana, 15. 07. 2026 20.03 pred 25 dnevi 1 min branja 5

Avtor:
Tanja Volmut
Policija v prestolnici

Tako kot vse prestolnice in večja mesta, tudi Ljubljano poleti obišče veliko turistov z vseh koncev in krajev. In več kot je ljudi na ulicah, več je tudi možnosti za kazniva dejanja. Policisti poleti beležijo rast števila tatvin in drznih tatvin. Kljub temu, da je Ljubljana varno mesto, je zato poleti na ulicah več policistov, med njimi so tudi policisti konjeniki in vodniki službenih psov ter posebni opazovalci v civilu.

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KOMENTARJI5

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Smuuki
16. 07. 2026 14.49
Po tej poti bo vsak dan samo še slabše. Prav čisto nič se ne bo rešilo z omejitvami, visokimi kaznimi. Kdor koli bo to že prej dojel je samo ena možna pot. Ni druge. Samo v vzgoji je ključ do uspeha ali kriminala na ulici. Konzervativna vzgoja nikakor ne permesivna, učenje vrednot samo to lahko da rezultate. Otroci ki so zašli v svet kriminala so žal že izgubljeni. Nikakršni programi jih ne bodo več vrnili na prava pota. Ko se na rastlinah pojavi bolezen sicer lajko malo oblažiš rešiti se pa ne more več. Enako je pri ljudeh. Ko se pojavi oidij letina gre. Če ga preprečiš trgaš. Preventiva je prava pot. Kurativa je popolnoma zgrešen pristop
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+1
1 0
roten
16. 07. 2026 10.16
Dobro v LJ se samo krade drugje strelja kolje z avtom kajta
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+1
1 0
Hribovito2020
15. 07. 2026 21.06
Kje so pa našli policiste? Pobrali so jih iz podeželja
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+2
2 0
Na pol ovca
15. 07. 2026 20.54
Ah se pač dogaja tako pač je, nikakršne zveze s potezami politike vseh barv zadnjih...30 let
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+1
3 2
Mirko Zlikovski
16. 07. 2026 08.24
Ima pa z vse večjo finančno in družbeno razslojenostjo prebivalstva, manjšanjem empatije do sočloveka in vse večjim "slavljenjem me, myself and I" pogleda na svet, v katerem je edino kar je važno samo l"astna potreba"....
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+0
1 1
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