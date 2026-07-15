Število tatvin v prestolnici raste, na ulicah več policistov

Tako kot vse prestolnice in večja mesta, tudi Ljubljano poleti obišče veliko turistov z vseh koncev in krajev. In več kot je ljudi na ulicah, več je tudi možnosti za kazniva dejanja. Policisti poleti beležijo rast števila tatvin in drznih tatvin. Kljub temu, da je Ljubljana varno mesto, je zato poleti na ulicah več policistov, med njimi so tudi policisti konjeniki in vodniki službenih psov ter posebni opazovalci v civilu.