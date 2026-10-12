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Rastislav za 101. rojstni dan izpolnil veliko željo: odplesal je tango

Vrtojba, 12. 10. 2026 19.51 pred 16 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Janez Usenik
Rastislav zaplesal tango

Samo premišlljeni koraki, tisti, ki jih naredimo z glavo in srcem, so vredni, da jih naredimo. In ti nam polepšajo življenje. O tem priča zgodba gospoda Rastislava, ki živi v domu starejših v Vrtojbi. Praznoval je sto prvi rojstni dan, a niso leta tista, ki štejejo. Za rojstni dan so mu namreč izpolnili majhno, a zelo pomembno željo ... Odplesal je tango.

Doživeti 101 leto ni majhna stvar. Ampak res živeti 101 leto, to pa je nekaj vredno pozornosti. Gospod Rastislav je stoletnik, ki je, pravijo tisti, ki ga poznajo, še vedno poln življenja. In za rojstni dan je imel skrito željo. 

"Iščemo plesalko, ki bi odplesala tango s pravi gentlemenom starega kova," je Ana Petrič iz njegovega doma objavila na spletu. Odziv jih je prav ganil, saj je prijav prišlo cel kup.

"Odločila sem se, ker je bil ta gospod iz mojega kraja. Res je prijeten gospod," je dejala Klavdija, ki je prišla zaplesati z njim.

Ples je več kot hobi, več kot šport. Mnogi pravijo, da je nekaj, kar prav zares pomaga živeti lepo.

In ko je prišel pravi trenutek, je gospod Rastislav vstopil v novo, že 102 svojega življenja. "Tudi če ima 101 leto, je bil občutek, kot bi jih imel 50 manj. TUdi, ko sva se stisnila, je bil tak prijeten občutek," je dodala Klavdija.

En sam korak ti naredi življenje lepše, korak, ki je čisto tvoj in te napolni z veseljem. En ples pa razsvetli srce. Ker je tvoj in ker ga deliš z dobrimi ljudmi.

"Rada bi, da čim več ljudi plesalo. Pa ne samo pri meni. Ker ples združuje," je dodala plesalka.

In mogoče ni treba čakati sto let, da se tega vsi zavemo.

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