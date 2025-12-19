Naslovnica
Voyo.si
Slovenija

Rastoder kupil arhitekturni dragulj Portoroža

Portorož, 19. 12. 2025 17.00 pred 27 minutami 1 min branja 15

Avtor:
STA D.L.
Nekdanja upravna stavba Droge Portorož

Na dražbi v Piranu so nekdanjo upravno stavbo podjetja Droga Portorož prodali poslovnežu Izetu Rastoderju. Ta je kot edini dražitelj za nepremičnino odštel 1,845 milijona evrov, kolikor je znašala izklicna cena. Ikonična stavba je bila prej v lasti kitajskega poslovneža, ki je pred leti izginil neznano kam.

Izet Rastoder
Izet Rastoder
FOTO: Bobo

Stavba, zgrajena okoli leta 1920 in ena izmed arhitekturnih ikon Portoroža, je v zadnjih letih močno propadala. Stoji na 2066 kvadratnih metrih velikem zemljišču, meri pa 736 kvadratnih metrov in je pod spomeniškim varstvom.

Nekdanjo Drogino upravno stavbo je leta 2009 kupil podjetnik Gašpar Gašpar Mišič za 2,1 milijona evrov z namenom, da jo preuredi v muzejski art hotel, vendar so se načrti izjalovili zaradi infrastrukturnih omejitev oziroma črpališča, katerega cevi ležijo pod celotnim parkom, in zahtev spomeniškega varstva. Leta 2019 je nato vilo za 4,3 milijona evrov prodal podjetju Casa del Sal kitajskega poslovneža Kai Daia.

Dai, nekdanji solastnik hranilnice Lon, ki so mu prevzem ene najmanjših bank pri nas preprečili regulatorji, je pred leti po poročanju medijev izginil neznano kam, njegovo podjetje pa se je znašlo v finančnih težavah. Za podjetje Casa del Sal je ljubljansko okrožno sodišče leta 2023 začelo postopek za izbris družbe iz sodnega registra brez likvidacije. Vila, kjer je imela sedež Droga Portorož, je tako pristala na dražbi.

Izet Rastoder Portorož Droga Portorož nepremičnine dražba

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Big dick
19. 12. 2025 17.39
Ta je prijato od Zokija in SĐS ovega izumitelja pri Simensu. Oba imata rada banane in čebulo. Pri nas lahko taki uspevajo ker trgujejo z bananami kot postranskim produktom. Naša policija pa se ukvarja z radarji in pihanjem, ker je edino kar obvladajo.
Odgovori
+1
1 0
AugustLandmesser
19. 12. 2025 17.39
še dobro da smo se osamosvojili menda zahvaljujoč bivšemu komunistu lažnivemu janši in ekipi...in smo sedaj veseli, ponosni in samostojni na svojih tleh...če je še kaj ostalo slovenskega
Odgovori
0 0
Pfolca
19. 12. 2025 17.39
Po novem vila Kokobanana?
Odgovori
0 0
Mens sana
19. 12. 2025 17.39
..................banane so zelo donosen posel, v akciji po 99 centov, ni čudno, da jih imajo opice tako rade..............., pa v škatlah se vedno najde še kaj .........................
Odgovori
0 0
graf
19. 12. 2025 17.38
kdo bi rekel da so "banane" tako profitabilne ...
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
19. 12. 2025 17.36
Skratka... božič bo res bel in zato bo poskrbelo podjetje Derby.Tam SDS dobi tudi "donacije" za Dom upokojencev Lenart.
Odgovori
+1
2 1
bb5a
19. 12. 2025 17.34
Še en zelo dober prijatelj od Jankovića, vidte ljudje sam banane morte prodajat, pa bo dnarja več k pa💩...
Odgovori
+2
4 2
vicente
19. 12. 2025 17.30
kaj dela Bel PraŠek, oz belo se pere ,ali delovni naslov,Droga se pere na belo in kje so banane
Odgovori
-2
0 2
Defragment
19. 12. 2025 17.28
Hja, Slovenčki pojemo pač največ banan na prebivalca na svetu 😂.
Odgovori
+4
5 1
matjan22
19. 12. 2025 17.27
Takim bi morali prepovedati poslovati v Sloveniji ker je vse sumljivo sploh ker je sipac
Odgovori
+2
4 2
Ricola Swiss
19. 12. 2025 17.27
A je spet šerif vse poštimal, pač dobra provizija.
Odgovori
+0
2 2
xoxotox6
19. 12. 2025 17.26
lepo bi bilo napisati kdo je bil pravi lastnik preden so ga titini pospravili v jamo, potem pa so objekt razgrabile zveriiz titovegajaca????
Odgovori
+0
1 1
a.kralj1994
19. 12. 2025 17.26
Vprašajte Rastoderja, koliko procentov pobira od drog, ki so skrita med bananami...no, morda vam on ne bo odgovoril, bi pa lahko kakšen policist, kriminalist, ki ima to pod kontrolo...
Odgovori
+4
4 0
Polkavalčekrokenrol
19. 12. 2025 17.24
Izet je tistemu "delovodju" iz Simensa doniral dvesto kil čebule za revne ljudi v Halozah,je pri sekti SDS dobro zapisan četudi so potem policisti "delovodji" pobrali papirje,je bil pribit da stat ni mogel
Odgovori
+3
4 1
Rainbow warrior
19. 12. 2025 17.22
Očitno se splača posel z bananami. :)
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
