Ratrakist Jure Fenz: mož iz ozadja, ki skrbi za urejenost skakalnic v Planici

Ste se že kdaj odpravili na sam vrh planiške letalnice in so se vam ob pogledu navzdol zašibila kolena? Ratrakist Jure Fenz se nanjo brez strahu povzpne kar s teptalnikom. Čez celotno zimo v Planici ureja vseh osem skakalnic, od njegovega kvalitetnega dela so odvisni dolgi skoki naših šampionov. Obiskali smo ga kar na letalnici bratov Gorišek med zadnjimi pripravami in preizkusili vožnjo s teptalnikom.