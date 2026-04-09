Z Ravbarkomande v kolono tovornjakov

Veliko težav v prometu je te dni predvsem na Primorskem. Pri Postojni, kjer je promet zaradi del zožan na dva ozka vozna pasova, zaradi katerih se vozniki precej pritožujejo. Veliko pa je tudi pritožb zaradi izvoza in uvoza na avtocesto.
Na območju gradbišča so bile v preteklih dneh številne nesreče. Počilo je tudi danes popoldan, zaradi česar se je pot med prestolnico in Obalo podaljšala za 40 minut. Včeraj je moral ob nesreči posredovati celo vojaški helikopter.
"Zagotovo je vse v skladu s pravilniki, dejstvo pa je, da so pasovi široki toliko, kot nam prostor dopušča," odgovarja Zvonko Zavasnik, vodja službe za upravljanje prometa na Darsu.
Da se bodo dela na tem odseku razvlekla čez celo sezono, pričakujejo na Darsu. Voznike pa skrbi tudi uvoz na avtocesto: "Uvoz proti Ljubljani je narejen smrtno nevarno. Na začetku je bilo drugače in bolj smisleno izpeljano," opozarja eden izmed komentarjev na družbenih omrežjih.
Na lastni koži smo preverili tudi uvoz iz počivališča Ravbarkomanda. Ob koloni tovornjakov je počivališče praktično nemogoče zapustiti.
"Kar se tiče priključka Postojna, ga še dodatno pregledujemo in bomo sprejeli ukrep, ki bo prometno varnostno najbolj ugoden," zagotavlja Zavasnik.
Na Darsu sicer ugotavljajo, da je promet na naših avtocestah, potem ko je že v lanskem letu kolapsiral, letos spet v porastu.
"To samo potrjuje, da je širitev avtocest dejansko nujna. Letos imamo približno dober odstotek povišanja prometa v primerjavi z lani. Že lani so bile razmere težke, letos očitno ne bo nič drugače in te nadgradnje cestne infrastrukture so obvezne," je prepričan vodja Darsove službe.
Že ta konec tedna se bodo začele priprave na dela pri Domžalah. Promet bo v celoti stisnjen na smerno vozišče proti Mariboru, zoženje s štirimi pasovi bo trajalo vsaj do oktobra in se prihodnje leto ponovilo še v obratni smeri.
