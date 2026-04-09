Z Ravbarkomande v kolono tovornjakov

Veliko težav v prometu je te dni predvsem na Primorskem. Pri Postojni, kjer je promet zaradi del zožan na dva ozka vozna pasova, zaradi katerih se vozniki precej pritožujejo. Veliko pa je tudi pritožb zaradi izvoza in uvoza na avtocesto.

Na območju gradbišča so bile v preteklih dneh številne nesreče. Počilo je tudi danes popoldan, zaradi česar se je pot med prestolnico in Obalo podaljšala za 40 minut. Včeraj je moral ob nesreči posredovati celo vojaški helikopter.

"Zagotovo je vse v skladu s pravilniki, dejstvo pa je, da so pasovi široki toliko, kot nam prostor dopušča," odgovarja Zvonko Zavasnik, vodja službe za upravljanje prometa na Darsu.

Da se bodo dela na tem odseku razvlekla čez celo sezono, pričakujejo na Darsu. Voznike pa skrbi tudi uvoz na avtocesto: "Uvoz proti Ljubljani je narejen smrtno nevarno. Na začetku je bilo drugače in bolj smisleno izpeljano," opozarja eden izmed komentarjev na družbenih omrežjih.

Na lastni koži smo preverili tudi uvoz iz počivališča Ravbarkomanda. Ob koloni tovornjakov je počivališče praktično nemogoče zapustiti.

"Kar se tiče priključka Postojna, ga še dodatno pregledujemo in bomo sprejeli ukrep, ki bo prometno varnostno najbolj ugoden," zagotavlja Zavasnik.