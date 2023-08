Ravnatelj in nekdanji trener naj bi spolno napadel več deklet

Gorenjska šola je portalu Siol povedala, da je ravnatelj v policijski preiskavi ter da od 1. septembra ne bo več zaposlen pri njih. "Sproženi so bili vsi postopki, ki so potrebni po zakonu," so zagotovili ter dodali, da je ravnatelj po nasvetu ministrstva odločitev o odhodu sprejel tudi sam, svet zavoda pa je to sprejel.

A tovrstnih incidentov naj bi bilo v času njegove trenerske kariere, ki se je sicer po besedah Smučarske zveze Slovenija (SZS) zaključila leta 2001, več. Ena od smučarskih tekačic je za Dnevnik povedala, da dekleta v času aktivne športne poti trenerja niso prijavile pristojnim, ker so dvomile, da bi prijava pomagala. Opozorila je tudi, da se je bilo žrtvam v preteklosti veliko težje izpovedati, kot je to danes. "Grozno je, da on to počne že vse življenje. Žalostno je, da se ga ni prej ustavilo," je dejala.

O njegovem spornem obnašanju naj bi se govorilo le potihem, ena od sogovornic medija, ki prav tako prihaja iz tekaških vrst in je tudi vrstnica domnevnega storilca, pa je povedala, da je v preteklosti ponoči prišel tudi v njeno sobo, jo začel otipavati, do nje pa naj bi bil tudi nasilen.

Trenerja naj bi prijavili SZS, a zgodilo se ni nič

Medtem naj bi mama ene od tekačic trenerja že pred leti prijavila vodstvu SZS. "Hči se nama je možem v solzah zaupala, da se je vse skupaj začelo z opolzkimi besedami, potem je nadaljeval z otipavanjem. Dolgo je bila nemočna, to je bil vendarle njen trener," je povedala mama ene od nekdanjih tekačic. S trenerjem se je takrat tudi soočila, z možem pa sta se zaupala takratnemu tekaškemu vodstvu. Niso jima verjeli, sprožili niso nobenega postopka, je povedala mediju.

Kot so nam povedali na Smučarski zvezi, so bili o konkretnem primeru, ko naj bi prišlo do prijave, prvič obveščeni od novinarke. "S strani državnih organov nismo bili kontaktirani," so nam povedali ter dodali, da oseba že več let ni v funkciji trenerja katere koli reprezentance pod okriljem SZS, še vedno pa sicer opravlja funkcijo predsednika v enem izmed smučarsko tekaških klubov.

"Na SZS imamo ničelno toleranco do vsakršnega nasilja in posegov v spolno nedotakljivost, obenem pa zagotavljamo, da so na SZS v veljavi vsi protokoli in postopki, ki sledijo pravilom Mednarodne smučarske zveze FIS z namenom varovanja in preprečevanja primerov nasilja," so ob tem poudarili.