Ravnatelj med preiskavo na prostosti. Je Policija res storila vse?

Na gorenjski osnovni šoli, s katere prihaja domnevni spolni predator, so potrdili, da je Policija konec junija na šoli izvedla hišno preiskavo. Osumljeni je na prostosti, poleti, ko v šoli ni bilo otrok, pa je tudi delal. Policija sicer odgovarja, da so po prijavi kaznivega dejanja zoper osumljeno osebo odredili pridržanje, preiskovalni sodnik pa ji je kasneje odredil tudi prepoved približevanja domnevni žrtvi. A po naših neuradnih informacijah Policija po prijavi naj ne bi razširila preiskave. Ministrstvo za izobraževanje pa poudarja, da inšpektorat nima možnosti ukrepanja v primerih, ko posameznik dejanje izvede v svojem prostem času.

Bilo je že konec šolskega leta, ko so na eno od gorenjskih osnovnih šol prišli policisti, so nam potrdili na šoli. Ravnatelj šole je osumljen kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, pri čemer pa na šoli najostreje zanikajo zapise nekaterih medijev, da so se zlorabe dogajale tudi v šolskih prostorih. "Te obtožbe so neutemeljene, so lažne in jih kot take v celoti zavračam," pravi podravnateljica in trenutna vršilka dolžnosti ravnatelja osnovne šole.

icon-expand Šolarka FOTO: Shutterstock

Ravnatelj, sicer oče štirih otrok, naj bi, kot je že v četrtek poročal časopis Dnevnik, v začetku poletja spolno napadel mladoletno hčer svoje nove partnerice. Deklica naj bi se po incidentu izpovedala mami, skupaj pa naj bi dogodek prijavili Policiji. "V tem času je bil ravnatelj na bolniškem staležu, ker je doživel srčni napad oz. ker je bilo nekaj narobe z njegovim zdravjem," pove podravnateljica, ki dodaja, da je Policija opravila zaslišanja. Svet šole prejel ravnateljev odstop in odpoved delovnega razmerja Obravnavo kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost je potrdila tudi Policija, ki sicer podrobnosti zaradi zaščite žrtev ne želi podati. "Policijska preiskava še poteka, saj zbiramo obvestila o morebitnih drugih kaznivih dejanjih, zato vam več informacij trenutno ne moremo posredovati," so dejali na PU Kranj. So nam pa povedali, da so policisti zoper osumljeno osebo odredili pridržanje ter jo privedli na pristojno okrožno sodišče. Preiskovalni sodnik pa je nato za osumljenca odredil prepoved približevanja. A po naših neuradnih informacijah Policija po prijavi naj ne bi razširila preiskave. Kot nam je povedal vir, Policija ni zaslišala drugih potencialnih žrtev in prič.

Na šoli pa so medtem potrdili, da je osumljenec sredi poletja znova prišel pomagat v službo, opravljal je polovični delovni čas. Istočasno je šola podala prijavo na ministrstvo in na Inšpektorat RS. "Nemogoče je, da bi šli mimo tega. Prav tako tega nismo želeli narediti," pojasnjuje vršilka dolžnosti. Svet šole, ki o morebitni razrešitvi tudi odloča, je v četrtek prejel ravnateljev odstop, ki je ob tem dal tudi odpoved delovnega razmerja.

Na tožilstvu primera ne želijo komentirati.

Nekdanji športnik in trener ter učitelj športne vzgoje pa naj bi po poročanju Dnevnika tudi v preteklosti napadel kolegice oziroma varovanke športnice. To naj bi starši ene od žrtev zaupali Smučarski zvezi Sloveniji (SZS), ki pa zanika, da bi o tem vedela karkoli, preden je bilo objavljeno v medijih. Dodaja tudi, da gre sicer za osebo, ki od leta 2001 ni v funkciji trenerja katere koli reprezentance pod okriljem SZS, da pa še vedno opravlja funkcijo predsednika v enem izmed smučarsko-tekaških klubov. 'Inšpektorat nima možnosti ukrepanja v primerih, ko posameznik dejanje izvede v svojem prostem času' "Če se bo v preiskavi pokazalo, da jo je treba razširiti, se jo tudi bo razširilo na področja, kot sta šport in šola. Ampak kot smo bili seznanjeni, se je preiskava začela in odvila zaradi dogodka, ki se je zgodil doma," pravi podravnateljica. Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje medtem opozarjajo, da inšpektorat nima možnosti izreka suspenza oziroma izvesti drugih ukrepov v primerih, ko posameznik določena ravnanja izvaja v svojem prostem času oziroma izven šolskega prostora, prav tako pa v povezavi z omenjenim primerom v preteklosti nismo bili seznanjeni o kakršnih koli dogodkih.

icon-expand Učilnica FOTO: iStock

S sumom spolnih zlorab s strani zaposlenega na eni od gorenjskih osnovnih šol so bili sicer na ministrstvu seznanjeni, o tem so obvestili tudi Inšpektorat RS za šolstvo. "Prav tako smo prejeli informacijo, da postopke že vodi svet zavoda," so dejali. Inšpektorat omenjeno zadevo spremlja in tudi sodeluje s pristojnimi institucijami, so nam zagotovili. O številu in starosti domnevnih žrtev pa sicer niso bili seznanjeni. A medtem se domačini, ki pred kamero nočejo, sprašujejo, zakaj človek, ki lahko vpliva na priče, pobegne v tujino ali ponovi dejanje, lahko še vedno mirno hodi naokoli. Kakšne so pristojnosti inšpektorata? Na ministrstvu za izobraževanje poudarjajo, da je zakonodajalec z namenom zaščite varovanja pravic otrok v šolskem prostoru ob nadzoru določil institut suspenza, ki ga lahko izrečejo šolski inšpektorji. Suspenz je po Zakonu o šolski inšpekciji pravno sredstvo, ki ga inšpektor lahko izreče takoj ob dogodku, preden delodajalec v skladu s svojimi pristojnostmi po delovno-pravni zakonodaji ukrepa zoper delavca. "Delodajalec je namreč tisti, ki se mora, glede na težo očitane kršitve pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja, odločiti o sankciji zoper delavca," pojasnjujejo.

Število obravnavanih tovrstnih primerov se sicer z leti spreminja, nekako pa v povprečju zadnjih petih let ministrstvo obravnava do pet podobnih primerov na letni ravni, med vsemi zaposlenimi.