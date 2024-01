Kakšna je 'pravična' kazen za spolni napad na otroka?

"V resnici nihče ne ve in tudi ne sme vedeti, kaj se je zares dogajalo. Spolno nasilje ima zelo širok razpon, od gledanja pornografije z otroki do tega, da se kaj zgodi, in v skladu s tem razponom se morajo gibati tudi kazni. Ob pomanjkanju tega vedenja je treba biti zadržan in to ocenjevanje prepustiti oškodovanim," je za 24ur.com zadeve komentiral penolog, pravnik, profesor in avtor Dragan Petrovec.

Mojca Plesničar z Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani konkretnega primera jeseniškega ravnatelja ni želela komentirati, saj ga od blizu ne pozna. Je pa pojasnila, da je za tovrstno kaznivo dejanje zagrožena kazen od 3 do 10 let zapora. To so normativni okvirji, ki jih predpisuje kazenski zakonik, a ta obenem dovoljuje, da sodišča izrekajo kazni pod tem minimumom. Izjemoma je mogoče izreči tudi pogojno obsodbo, če storilec dejanje prizna v sporazumu ali na predobravnavnem naroku.

Na inštitutu so na vzorcu primerov iz obdobja pred letom 2020 naredili analizo, ki je pokazala, da sodišča za to specifično kaznivo dejanje v praksi izrekajo pogojno obsodbo v 22 odstotkih in zaporno kazen v 78 odstotkih primerov.

"V primerih, ko so izrečene zaporne kazni, je bila najnižja izrečena kazen 12 mesecev, najvišja pa 96 mesecev. Povprečna kazen se je gibala okrog 40 mesecev, glavnina vseh izrečenih kazni pa je bila med 18 in 60 meseci. Glede na te podatke konkretna kazen ne sodi med najstrožje, gotovo pa tudi ne med najblažje (skoraj četrtina jih je namreč pogojnih)," pravi Plesničarjeva.

Kaznovalna politika v Sloveniji je zmerna

Po besedah Plesničarjeve je kaznovalna politika v Sloveniji zmerna v primeru vseh kaznivih dejanj, tudi spolnih. "Tudi pri teh se pogosto res giblje pod zagroženim minimumom, a prav ta odstavek tega kaznivega dejanja je v primerjavi z drugimi v praksi najstrožje obravnavan. Glede na hujšo obliko kaznivega dejanja to izhaja tudi že iz samih zagroženih kaznih, to pa se zrcali tudi v praksi," je zapisala za 24ur.com.

Pušča sicer možnost smiselnega sistemskega razmisleka o tem, ali so sankcije, ki se izrekajo, primerne in ali bi morda bilo smiselno tovrstna kazniva dejanja obravnavati strožje, vendar ne kar pavšalno in vsepovprek. Kot pravi, so namreč najstrožje kazni namenjene najhujšim primerom, in čeprav so vsa takšna kazniva dejanja zelo težka, vsa niso najhujša. "V tem smislu bi bilo gotovo neprimerno posegati samo po najstrožjih kaznih – v takšnem primeru izgubimo sistemsko koherentnost tako v primerjavi z ostalimi kaznivimi dejanji (npr. umorom) kot v primerjavi z vsemi različnimi oblikami intenzivnosti tega kaznivega dejanja."

Plesničarjeva poudarja, da je učinek pri kaznovanju zelo težko meriti, predvsem zato, ker nimamo enoznačnega odgovora na to, kaj želimo s kaznijo doseči. "Če se pogovarjamo o sistemskem učinku v smislu preprečevanja kriminalitete, raziskave kažejo, da je povezava med kaznovanjem in kriminaliteto pravzaprav zelo krhka in nikakor ne sorazmerna. To zlahka vidimo tudi v praksi – v državah, kjer so kazni zelo visoke (npr. ZDA, Rusija), ni kriminalitete nič manj kot tam, kjer je kaznovalna politika zmerna (npr. v skandinavskih državah, tudi sicer v evropskih državah in tudi v Sloveniji)," je pojasnila.