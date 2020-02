Ravnatelj v vrtcu Ruše po ocenah inšpektorata ni ravnal ustrezno

Januarja smo poročali, da je v vrtcu Ruše vzgojiteljica kričala na enoletnega otroka, ki je bil v času kosila v stolčku pripet s trakom iz blaga. Sledil je interni nadzor, ki ga je opravil inšpektorat za šolstvo in šport.

V nadzoru, ki še ni končan, je inšpektorat po pisanju Večera ugotovil neustrezna dejanja ravnatelja Ladislava Pepelnika in z njimi seznanil svet zavoda osnovne šole. Ta se bo z ugotovitvami inšpekcijskega nadzora seznanil danes.

Ravnatelj je privezovanje otrok označil za preventivno dejanje, kar je po ocenah inšpektorata v celoti nesprejemljivo in v nasprotju z načeli vzgoje in izobraževanja, kot so zajeti v kurikulu za vrtce in v področni zakonodaji. "Ravnatelj prav tako ni ukrepal proti pomočnici vzgojiteljice, ki je vsa dejanja vzgojiteljice sprejemala, ni reagirala in ni nikogar obvestila. Ravnatelj prav tako nasilja vzgojiteljice ni prijavil policiji, kar bi moral po uradni dolžnosti," je po navedbah Večera zapisal inšpektorat v dopisu svetu zavoda.

Policijska preiskava še poteka.