PRENOS V ŽIVO: Ravnatelji bodo prejeli navodila in usmeritve ob začetku šolskega leta

Na 7. konferenci ravnateljic in ravnateljev vzgojno-izobraževalnih zavodov v Sloveniji sodelujeta tudi Damir Orehovec , državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, in direktor Zavoda RS za šolstvo, Vinko Logaj .

Usmeritve so plod različnih ugotovitev, tako učiteljev v šoli kot nevladnih organizacij ter opozoril staršev in ravnateljev, je pojasnil Logaj.

Logaj je ob začetku konference povedal, da so ključna izhodišča v naslednjem šolskem letu, za katerega si želijo, da bi se začel in končal v šolah, a vendar z določenimi omejitvami in priporočili, opremili z modeli in priporočili, kako naj poteka vzgojno-izobraževalni proces. B model omogoča izvajanje obveznega in izbirnega dela, v OŠ bodo začeli tudi z izvajanjem izbirnih in neobveznih predmetov in dejavnostmi, ki so jih šole izvajale pred korona krizo. Posebno skrb bodo namenili tudi duševnemu zdravju otrok in socialnemu delu, tako na preventivnemu kot kurativnemu delu.

Orehovec pa je pojasnil, da je pedagoška stroka na šolsko leto pripravljena, saj bodo izkušnje, ki so jih prejeli v preteklem šolskem letu s pridom uporabili tudi v letošnjem. Modeli, ki niso več neznanka za šolski prostor, so okvir, ki jih ravnatelji s kolektivom prenesejo v šolski prostor, je pojasnil. Šolsko leto se bo začelo z modelom B, je še enkrat poudaril in izrazil upanje, da bo ta model možno čim dalj časa uporabljati. Cilj namreč je, da se izobraževanje vrši v šolah, kamor tudi sodi.

Ministrica s pisnim nagovorom

Govor ob začetku konference bi sicer morala imeti šolska ministrica Simona Kustec, ki pa se zaradi okužbe s koronavirusom konference ne more udeležiti. Je pa ravnateljem poslala pisni nagovor, v katerem je na začetku zapisala, da ima zahteven potek bolezni. Po njenem mnenju sta se vzgoja in izobraževanje pred začetkom šolskega leta znašli pred tremi velikimi križišči.

Prvo križišče je strokovno oziroma profesionalno in je povezano z vprašanjem, ali in kakšne nove podobe znanja ter vzgojno-izobraževalnih procesov potrebujejo naši otroci in naša družba prihodnosti, pismo povzema spletni portal. Drugo križišče je menedžersko, kjer se pojavlja vprašanje, kako kot vodja poiskati najbolj optimalne načine vodenja svojih zaposlenih. "Vodenja, ki se pri dobrem vodji razlikujejo od zavoda do zavoda, ker niti eden ni popolnoma enak drugemu, ker se zavodi razlikujejo po velikosti, številu zaposlenih, otrok, prostorih, kulturnem okolju, zahtevah in pričakovanjih staršev."

Tretje križišče pa je najbolj zahtevno, piše. Gre za križišče vrednot, srca, empatije, ki jih zaposleni s svojim delom kažejo znotraj in zunaj vrtcev in šol. "Ta del izpita je vedno bil in je prav v tem covidnem obdobju najtežji. Kako se soočiti s številnimi pritiski, pomisleki, nezadovoljstvi, tudi grožnjami, zastraševanji, poniževanji? Odgovore na vse to nam velika večina vas kaže že cel čas – z neumornim iskanjem rešitev, tudi kompromisov, pomirjanjem zaposlenih, otrok, staršev, širše skupnosti! Z zaupanjem v znanost! S potrpežljivostjo in optimizmom, z medsebojno pomočjo! Na takšen način se iskreno premaguje to nesrečno obdobje! Na takšen način se strokovno in človeško brezpogojno bori za znanje naših otrok."

Ob koncu je ministrica še zapisala, da se bo še naprej borila za ravnatelje in njihovo delo ter za prihodnost, in dodala, da "ne bom podlegala grožnjam, žalitvam, neutemeljenim sramotenjem in poskusom razčlovečenja tistih, ki žal tudi prostor vzgoje in izobraževanja naših otrok, vas in vašega dela zlorabljajo za svoje ozke, egoistične, pogosto, žal, tudi strankarske politične interese. Ni me strah! Za znanje in zdravje naših otrok ter vašega strokovnega dela bom vedno stala prva v vrsti!"