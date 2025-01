Ravnatelji čakali na usmeritve, okrožnice ni bilo. Minister: Šlo je za napako

Na grozilno elektronsko sporočilo o domnevno podtaknjenih bombah, ki ga je prejelo več kot 200 osnovnih in srednjih šol, se je okoli pol devete zjutraj v pondeljek prvi odzval pristojni direktorat ministrstva za vzgojo in izobraževanje in v precej splošnem sporočilu predal takrat še skope informacije, da je Policija že obveščena in ukrepa skladno s svojimi pristojnostmi.

Da ni razloga za preplah ali paniko, stopnja tveganja pa da je zelo nizka, so s Policije sporočili okoli pol desetih, ko so se ravnatelji že morali odločiti, ali z učnimi urami nadaljujejo ali ne. A tega Policija ni sporočila direktno osnovnim šolam, pač pa na spletni strani ob sklicu izjave za javnost. Dodali so, da so o tem seznanili ministrstvo, ki da je o ugotovitvah že obvestilo javne vzgojno-izobraževalne zavode v Sloveniji.

"Mi smo ob 8.23 vsem šolam poslali tudi okrožnico, v kateri smo zapisali, da je bilo ugotovljeno, da gre za generirano sporočilo in da obstaja nizka stopnja tveganja," je včeraj dejal minister Vinko Logaj.

Danes smo preklicali več osnovnih šol in niti ena tovrstne okrožnice ni dobila. Kar pomeni, da so bili ravnatelji pri presojanju, ali ob grožnji o podtaknjeni bombi s poukom nadaljevati ali ne, prepuščeni sami sebi. Nekateri so poizvedovali na Policiji, drugi so informacije iskali v medijih.