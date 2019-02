Ravnatelji in sindikalisti, ki zastopajo učitelje, na bojni nogi

Delovni čas učiteljev zdaj namesto ravnateljev odreja kolektivna pogodba. Ta prinaša tudi druge spremembe. Učitelji v razredu ne smejo biti več kot sedem ur na dan. V ta obseg je vključeno tudi nadomeščanje, za katero so po novem dodatno plačani. Vse te novosti šolam povzročajo številne preglavice.

"Ker so nejasnosti o tem, kaj pomeni nadomeščanje, kdo naj nadomešča, kdo je lahko plačan za nadomeščanja, kako naj te stvari izvajamo,"opozarja predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan.

Na račun novega vrednotenja se lahko zgodi, da učiteljem med letom ne bo uspelo nabrati dovolj ur in bodo zato morali del poletja preživeti v sicer praznih šolah. Da je tak sistem pomanjkljiv, so ravnatelji zapisali v pismu šolskemu ministru Jerneju Pikalu in predsedniku vlade Marjanu Šarcu.

"In tukaj je točno naš tisti glavni očitek, ko obstaja možnost, da bi nekdo ob neizpolnjeni letni polni delovni obvezi, vendarle med letom že dobil plačane ure. In to je seveda po našem mnenju precejšen sum na nerazumno trošenje proračunskega denarja," je še dodal Pečan.

Prvi obraz šolskega sindikata njihovo početje ocenjuje za nedopustno. "Mi bomo seveda proti tistim, ki bodo kršili kolektivno pogodbo, sprožili postopke. Gre za kazniva dejanja, kršitve kolektivne pogodbe," je kritičen Branimir Štrukelj iz Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture.

Zato so danes v Svizu pisno pozvali ministra Pikala, naj ukrepa in tako zagotovi dosledno izvajanje kolektivne pogodbe. "Eden od izvornih grehov tega sistema je v tem, da je takrat, ko je bil izvajan pilot, torej še pred letošnjim letom, ta ni bil dovolj globoko evalviran," odgovarja Pikalo in dodaja, da pa to ni opravičilo za kršitve. Napovedal je, da bodo v naslednjih dneh sklicali sestanek, na katerem bodo vse tri strani. Torej, poleg predstavnikov ministrstva še predstavnike Sviza in ravnatelje, ki si predvsem želijo bolj jasnih navodil.