Ravnatelji o ustavi za prvošolce, minister še vedno molči

Ali je knjižica, polna besedila in brez slikovnega gradiva, res primerna za prvošolce? To so se o odločitvi, da bo vsak prvošolec dobil izvod ustave, med drugim spraševali ravnatelji, zbrani na konferenci pred začetkom šolskega leta. Mnogi so prepričani, da bi bilo denar bolje porabiti drugače, denimo za računalniško opremo. Šolski minister Rončevič pa svoje odločitve pred kamero še vedno ne komentira.