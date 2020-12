Ravnatelji vrtcev v protestnem pismu pozivajo k sprejemanju konkretnih odločitev

Dovolj je - tako ravnatelji vrtcev v ogorčenem protestnem pismu šolski ministrici. Siti, da morajo iz tedna v teden čakati informacije, navodila, odgovore, kdaj in za koga bodo vsak naslednji teden vrtci lahko odprti, če sploh. "82 tisoč otrok je vključenih v vrtce in res nas žalosti, da se v tem času z nami oziroma s to populacijo ne ukvarja nihče," pravi predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Janja Bogataj.

Dodajajo, da so šli državi v težkih časih naproti, da so iskali načine, da so varstvo zagotavljali tistim, ki so ga potrebovali. Vladi sporočajo, da so njihovi zaposleni, ki krvavo potrebujejo plače, potrpežljivo na čakanju, a da je zdaj negotovosti dovolj. Šolsko ministrico Simono Kustec v odprtem pismu pozivajo, naj se začne sprejemati konkretne odločitve. In to takoj. "Čas je, da se reče bobu bob in da se v tej državi odloči, kako naprej,"pravi Bogatajeva.