Ravnateljica čaka na odločitev inšpekcije: Anejeva mama ne želi, da bi učitelja odpustili

Da ne želi, da bi učitelj njenega sina kar izgubil službo pred jutrišnjim obiskom šolske inšpekcije na Prevaljah, potrto, pa vendar razumno, pravi mama osmošolca Aneja, ki ga je učitelj prejšnji teden zaradi vonja pustil pred razredom:''Ne ne, to ne, vsekakor ne. Samo naj bo kak ukrep, da bodo drugi videli, da se to ne sme več delati.''

Priznala, da je odpirala okna

Na vprašanje, ali to obsoja, je odgovorila: ''Morda je res bila napaka, da je učenca samega pustil pred razredom ... '' Čeprav ravnateljica torej priznava učiteljevo napačno ravnanje, pa danes celo pove, da imajo učenci po zakonu pravico, da pouk, tudi z neustreznimi vonji, ni moten. In da ima učitelj zgodovine astmo ter da je bil primoran ukrepati. Kot pravi ravnateljica: ''In da ga je vohal ... Ni bilo čisto tako, da ga je vohal, ampak mislim, da je cel razred zelo močno vonjal .'' Še enkrat pa javno prizna, da je tudi sama odpirala okna, ko je fant prišel še v njeno pisarno: ''Je meni tudi povedal, da uporabljajo ta mehčalec, jaz sem pa rekla, da zelo močno diši in da je nemogoče sedeti z njim v istem prostoru.''