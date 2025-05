Ravnateljici vrtca očitajo pritisk na zaposlene in slabe razmere za otroke

V pismu so navedli vrsto razlogov, zaradi katerih menijo, da bi morala biti ravnateljica nemudoma razrešena. Naslovili so ga na svet zavoda, Občino Škofja Loka kot ustanoviteljico, ministrstvi za delo ter za vzgojo in izobraževanje, na Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, varuha človekovih pravic ter medije.

"Povod za nastanek tega dokumenta je nedavni incident, ko je bila ena naših najbolj cenjenih in priljubljenih vzgojiteljic s strani ravnateljice z grožnjami prisiljena v podpis odpovedi zaposlitve. Dogodek je sprožil val ogorčenja in solidarnosti ne le med zaposlenimi, temveč tudi med starši," so navedli v zapisu, ki so ga podpisali kot strokovni delavci Vrtca Škofja Loka.

V pismu, ki je prišlo iz vrst zaposlenih, ravnateljici očitajo kršitve delovnopravne zakonodaje, psihološki pritisk na zaposlene, slabe razmere za otroke in zlorabo položaja. Pod njenim vodstvom "je vrtec postal mesto globokega nezadovoljstva in stiske zaposlenih, ki smo se dolga leta počutili popolnoma ustrahovane in nemočne", so zapisali.

Pismo je, podobno kot spremljajoči dopis iz vrst staršev otrok vrtca Škofja Loka, anonimno. Mediji pa so ob njem prejeli spremno besedilo s podpisanimi starši in zaposlenimi, ki pa so iz bojazni pred povračilnimi ukrepi prosili za anonimnost. Upajo, da bosta pismi sprožili javno razpravo, neodvisno preiskavo in ukrepanje pristojnih ustanov.

Ravnateljica očitke zavrača

Ravnateljica vse očitke odločno zavrača. Kot je dejala za STA, od zaposlenih nikoli ni dobila nikakršnih zapisov nezadovoljstva niti pobud za spremembe pri vodenju vrtca. Vrtec vodi že 20 let in lanski postopek imenovanja za nov mandat je, potekal brez zapletov, je poudarila. "Prav nikoli ni bilo nobenih očitkov na moje delo, ne s strani zaposlenih ne s strani staršev in tudi s strani ustanovitelja ne. Celo nasprotno," je izpostavila.

Glede odhoda vzgojiteljice je ravnateljica navedla, da ji je zaradi neprimernega ravnanja z otrokom vročila vabilo v postopku izredne odpovedi. "Pozneje je prišlo do prenehanja delovnega razmerja na podlagi sporazuma, pri čemer v podpis slednjega ni bila prisiljena z grožnjami, ampak se je zanj odločila sama," je zatrdila ravnateljica.

Glede očitkov o neprimernih bivalnih razmerah v vrtcu je navedla, da ima vrtec višji standard glede opreme in urejenosti kot marsikateri drug vrtec v državi. "Skupaj z Občino Škofja Loka se trudimo, da je glede na veliko rodnost in potrebe po prostih mestih v vrtcu v naši občini dobro poskrbljeno," je zapisala.

Na Občini Škofja Loka so, kot so potrdili za STA, prejeli omenjeno anonimno pismo. Kot so zapisali, ne odgovarjajo na anonimne obtožbe, "ki so lahko resnične ali neresnične, iskrene ali zlonamerne, in za njimi lahko stoji eden ali več posameznikov oziroma posameznic". Najprej morajo zaščititi pravne varnosti in postopkovne poštenosti, so opozorili.

"Ob tem ima v našem pravnem redu vsakdo pravico vedeti, kdo ga obtožuje, saj brez znanega vira ni mogoče preveriti verodostojnosti navedb," so zapisali na občini. Preverijo pa vsako opozorilo, ki pride na občino, so zatrdili.

Občina ima kot ustanoviteljica pravico do vpogleda v vse relevantne podatke o poslovanju zavoda. Nadzor nad izvajanjem predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja otrok v zavodu, pa izvajajo pristojni državni organi, so spomnili na občini. "Z njihove strani nismo prejeli nikoli nobenih pripomb," so zatrdili.