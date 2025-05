Ravne na Koroškem najbolj zdrava občina

Slovenija odstopa navzgor, ko gre za podatek, koliko let zdravega življenja doživi povprečen Slovenec ali Slovenka. To pa je zagotovo odvisno tudi od okolja, v katerem živi. Kot najbolj zdravo občino je NIJZ letos prepoznal Ravne na Koroškem. Zaradi obremenjenosti s svincem na prvi pogled morda nenavadna izbira, zakaj so kljub temu najbolj zdrava občina, pojasnjuje župan. V samem vrhu so se znašli tudi Medvode, Veržej, Vipava, Mirna Peč, Celje in Preddvor.