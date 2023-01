Ravnikar o družinski medicini: Počutimo se kot zavarovalniški agenti

Javni zdravstveni sistem brez zdravih temeljev na primarni ravni ne more delovati, je prepričan družinski zdravnik Rok Ravnikar. Na prvem srečanju skupine strateškega sveta, ki bo v četrtek, se bo zavzel za boljši dostop do zdravnika in manjše obremenitve kadra, napoveduje.

"Se občasno počutimo precej kot zavarovalniški agenti na terenu z razširjeno mrežo, saj moramo potem s pacienti debatirati o tem, kaj jim pripada in kaj jim ne, kaj je določena pravica in kaj ni. Nenazadnje je zdravstveni sistem v Sloveniji precej zapleten," dodaja.

Enako kot vodja strateškega sveta Erik Brecelj tudi sam rešitev vidi v debirokratizaciji. Kot pravi, bi lahko dokumente, ki niso vezani na zdravje pacienta, urejali uradniki. "To so neka povračila potnih stroškov, spremstva in tako naprej, ki trenutno zahtevajo angažma zdravnika specialista celo v Sloveniji, ampak je to nepotrebno. Treba je stimulirati tiste, ki so tukaj, da ostanejo in povečati privlačnost dela na primarni ravni, zato da dobimo nov dotok kadra," je prepričan Ravnikar.

Po napovedih ministra Danijela Bešiča Loredana bosta obe medicinski fakulteti povečali število vpisnih mest. Loredan zatrjuje, da lahko teh tisoč zdravnikov, ki jih primanjkuje, najpozneje v osmih letih izobrazimo doma in jih ni treba uvažati. Vendar pa se Ravnikar s tem ne strinja v celoti.